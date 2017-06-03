В майском рейтинге Международной федерации футбола Кыргызстан занял 132-е место. Национальная сборная опустилась на четыре позиции, по сравнению с апрельским рейтингом.

По итогам мая, подопечные Александра Крестинина заняли 132-ю строчку мирового рейтинга, опустившись на четыре позиции по сравнению с апрелем.

Падение сборной в рейтинге обусловлено правилом ФИФА, согласно которому, положительно влиять на место в рейтинге могут лишь те матчи, которые команда провела в течение последних четырех лет.

При этом, на очки также влияет коэффициент давности матча, каждые 12 месяцев победа приносит команде все меньше баллов. Так, несмотря на победу сборной в первом матче отборочного этапа Кубка Азии против Макао, команде не удалось улучшить свое положение в мировом рейтинге.

В рейтинге стран Азиатской футбольной конфедерации Кыргызстан занял 21-е место (233 очка). Лидером в регионе по-прежнему остается Иран, в активе которого 829 очков.

Соперники Кыргызстана по отборочному раунду Кубка Азии-2019 расположились в рейтинге ФИФА на следующих позициях: Индия на 100 месте, Мьянма на 163 и Макао на 184.

В прошлом месяце сборная Индии впервые в истории вошла в первую сотню мирового рейтинга, по итогам за май, ей удалось сохранить этот результат. Именно против этой сборной Кыргызстан проведет второй матч отборочного этапа Кубка Азии-2019. Встреча пройдет 13 июня городе Бенгалоре (Индия).

Командой месяца стала сборная Новой Зеландии, которой удалось подняться сразу на 17 позиций и войти в первую сотню (95-е место). Хуже всех себя показала сборная Мавритании, которая опустилась в мировом рейтинге на 13 позиций.

В первой десятке рейтинга ФИФА без изменений. На первом месте расположилась Бразилия, а следом за ней: Аргентина, Германия, Чили и Колумбия. На десятом месте по-прежнему Испания.

Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.

Система начисления очков не фиксированная и зависит от многих факторов: силы сборной-соперника, места в текущем рейтинге ФИФА, коэффициента важности матча и так далее.

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