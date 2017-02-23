Российский муфтият планирует отдать часть своих квот для совершения хаджа легальным мигрантам из Центральной Азии. Пока предложение российского духовенства рассматривают власти Саудовской Аравии.

Глава совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что от 200 до 400 легальных мигрантов смогут совершить паломничество по квотам, выданным России.

По его словам, раньше такая практика существовала только в Европе, где трудовые мигранты могли совершать хадж вместе с гражданами Европейского союза.

«Мы тоже готовы отдавать трудовым мигрантам часть квот. Надеемся на положительное решение властей Саудовской Аравии. Они отнеслись к этому предложению с пониманием», — сказал глава совета муфтиев.

Как утверждает российский священнослужитель, трудовые мигранты в России в основном хотят посетить Саудовскую Аравию для совершения «малого хаджа», который можно совершать в течение всего года.

Сейчас у России более 20 тысяч квот, выделенных Саудовской Аравией для совершения паломничества.

По словам заместителя муфтия Кыргызстана Акимжана ажы Эргешева, раньше трудовым мигрантам приходилось возвращаться в Кыргызстан и оформлять документы.

«Конечно же, не все могут это сделать, так как людям нужно работать и кормить свои семьи. Кыргызстану выделяется всего 4 500 мест, и дополнительная возможность для верующих станет неоценимой поддержкой для мусульман Кыргызстана. Выезд на хадж из России будет очень удобен для наших граждан», — считает Эргешев.

Хадж — паломничество в священный город Мекку, которое совершают мусульмане в определенное время года по лунному календарю. Умра или «малый хадж» более привлекателен для мигрантов, так как может совершаться в любое время года.

Для граждан Кыргызстана, собирающихся совершить паломничество в Мекку в 2017 году, Саудовская Аравия выделила 4585 квот.

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