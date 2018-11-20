Хранилища и захоронения урановых отходов в Джалал-Абадской и Нарынской областях находятся в аварийном состоянии. Если их не реконструировать, может случиться экологическая катастрофа международного масштаба. По оценкам Евросоюза, на рекультивацию нужно как минимум 40 млн евро. Но эту сумму пока не собрали.

Город Майлуу-Суу и поселок Шекафтар находятся в Джалал-Абадской области Кыргызстана, а поселок Мин-Куш — в Нарынской. Но их объединяет общая судьба: в советское время они были центрами добычи и переработки урановой руды.

В 1950-60-х шахты здесь закрыли — добыча урана оказалась невыгодной. Урановые отходы, выработанные во время производства, закопали в хвостохранилища (специальные хранилища для радиоактивных отходов), а пустые породы — свалили в кучи рядом с шахтами.

Со временем радиоактивные отходы дали о себе знать. Люди, проживающие рядом с урановыми объектами, постоянно жалуются на проблемы со здоровьем. Но от распада урановых отходов могут пострадать не только местные жители, но и население Узбекистана и Таджикистана. Объясняем, почему.

Чем опасны хвостохранилища?

Главная проблема в том, что могильники, возведенные еще в 60-х годах, попросту пришли в негодность — особенно дамбы, которые должны защищать их от проникновения воды. Кроме этого, некоторые из них расположены вблизи населенных пунктов, около рек и на участках, где существует опасность схода оползней и селей.

Хвостохранилища и отвалы возле рек — самые опасные. Например, захоронение «Туюк-Суу» находится у одноименной реки вблизи поселка Мин-Куш. Возле реки уже несколько лет сходит оползень. Если он перекроет русло, вода может затопить хвостохранилище и вынести отходы из него в реку Нарын. А она уже разнесет отходы вплоть до территории Аральского моря.

Почему советские специалисты решили захоронить урановые отходы возле русла рек, до сих пор непонятно. Директор Центра по госрегулированию и охране окружающей среды Байгабыл Толонгутов предполагает, что причина в госпланах — советские горняки должны были захоронить отходы как можно быстрее и особенно не думали о безопасности.

Отчеты, которые могли бы объяснить такое решение, недоступны: после распада СССР архивы вывезли в Москву и засекретили их, говорит замдиректора Агентства по хвостохранилищам при МЧС Асель Сейтказиева.

«Когда мы приняли [урановые] объекты, то не знали конкретно, что там находится, в каком оно состоянии, какая [радиационная] активность. […] Мы приняли [захоронения] с чистого листа и сами начали постепенно их изучать, исследовать», — говорит она.

Закрытая урановая шахта неподалеку Мин-Куша. Из нее вытекает вода, которую пьет скот. Май 2017 года. Фото: Дмитрий Мотинов для Living Asia

Что нужно сделать, чтобы рекультивировать хвостохранилища?

У Кыргызстана есть опыт в реабилитации хвостохранилищ — в Майлуу-Суу. В советское время он был закрытым промышленным городом. Помимо уранового производства, здесь работал электроламповый завод. Но с распадом СССР предприятия в Майлуу-Суу стали закрываться, а урановые отходы — остались.

В Майлуу-Суу больше всего хвостохранилищ в Кыргызстане — целых 23 захоронения. Кроме могильников, в городе расположены урановые отвалы и остатки предприятий, в которых превышен радиационный фон.

В 2008 году отходы одного из хвостохранилищ угрожали попасть в воду из-за сходившего оползня. Чтобы этого не произошло, их перевезли в более безопасное место, а оползень разгрузили. Эту операцию профинансировал Всемирный банк, она стоила 11 млн евро и продлилась до 2012 года.

Но этот проект предотвратил лишь малую часть радиоактивной угрозы, которая нависла над Майлуу-Суу, говорит Сейтказиева. Чтобы город стал абсолютно безопасным для проживания, нужно сделать еще очень многое: эвакуировать оставшиеся хвостохранилища и радиоактивные отвалы, расположенные около рек и домов, демонтировать остатки уранового производства, построить защитные сооружения, законсервировать шахты и обновить водопроводную систему.

В прошлом году Майлуу-Суу снова столкнулся с угрозой смыва хвостохранилища: оползень перекрыл течение одноименной реки, и вода чуть не затопила два могильника. «[Мы] привезли технику, и гидропомпами сдвинули [сошедший оползень] — чтобы вода могла пройти», — рассказывает Сейтказиева. Но это не долгосрочное решение, поэтому в 2020 году, по словам Сейтказиевой, должна начаться полная реабилитация хвостохранилищ вокруг Майлуу-Суу. А пока европейские специалисты и сотрудники МЧС изучают состояние урановых объектов, проводят экологические экспертизы и составляют расчеты. По оценке Евросоюза, работы в Майлуу-Суу обойдутся в 30 млн евро. Но в МЧС журналисту «Клоопа» озвучили другую цифру — там полное оздоровление города оценивают в 50 млн евро. В 2019 году на оползнеопасных участках Майлуу-Суу планируют установку специальных датчиков — они будут следить за состоянием оползней.

Аналогичная работа пройдет в Мин-Куше и Шекафтаре.

Хвостохранилища в Мин-Куше начнут реабилитировать в 2019 году. Сначала эвакуируют хвостохранилище «Туюк-Суу» — отходы с захоронения перевезут на другой полигон. Этим займется «Росатом», российское госпредприятие.

Потом начнут рекультивацию урановых объектов в Шекафтаре — Сейтказиева говорит, что это случится не раньше 2020 года.

Поселок Мин-Куш в мае 2017 года. Фото: Дмитрий Мотинов для Living Asia

Как ЕС и ЕАЭС помогают Кыргызстану разобраться с его урановым наследием

Кыргызстан не в силах самостоятельно рекультивировать опасные хвостохранилища – на это у правительства нет денег. Поэтому кыргызским властям приходится рассчитывать на финансовую помощь со стороны ЕАЭС и Евросоюза.

ЕАЭС уже заканчивает реабилитацию одного из урановых поселков на южном берегу Иссык-Куля — деревни Каджи-Сай. По словам Сейтказиевой, на это потратили около $13,6 млн (около 930 млн сомов) — проект со-финансировали Россия, Казахстан и Таджикистан.

Работу в Мин-Куше ЕАЭС и Евросоюз поделили: ЕАЭС займется реабилитацией хвостохранилищ, а Евросоюз — консервацией урановых шахт и ликвидацией перерабатывающего завода.

Евросоюз намерен реабилитировать урановые объекты не только в Кыргызстане, но также в Узбекистане и Таджикистане. Для этого Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году открыл Фонд экологической реабилитации в Центральной Азии.

В ноябре 2018 года ЕС согласился выделить дополнительные 10 млн евро, которые пойдут на реабилитацию урановых объектов. Свою финансовую помощь также готовы оказать Швейцария, Норвегия, Бельгия и США — но только после того, как это одобрят бюджетные комитеты этих стран.

Общую стоимость работ в регионе оценивают в 85 млн евро. По словам менеджера Фонда экологической реабилитации в Кыргызстане Салтаната Асана, около 15 млн, выделенных Евросоюзом, уже потратили на исследования местности и составление сметы будущих работ.