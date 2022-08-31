На джайлоо Чункурчак близ Бишкека 31 августа прошли праздничные мероприятия в честь 31-й годовщины независимости Кыргызстана. В них поучаствовал президент Садыр Жапаров и другие чиновники.
Издание Kaktus.Media сообщило, что когда Жапаров вместе с чиновниками сидели на трибуне, неизвестная женщина смогла передать президенту записку с поздравлением.
«Она сумела дотянуться до главы Кабмина Акылбека Жапарова, а уже у него записку взял президент […] После этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встал и отдал распоряжения охране, которая тут же отодвинула подальше людей, стоящих у трибун», — пишет Kaktus.Media.
На видео видно как президент читает записку, а Ташиев выискивает кого-то взглядом, встает с места и направляется к кому-то.
31 августа в Кыргызстане празднуют День независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет Кыргызской ССР объявил о независимости Кыргызской Республики.