«Она сумела дотянуться до главы Кабмина Акылбека Жапарова, а уже у него записку взял президент […] После этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встал и отдал распоряжения охране, которая тут же отодвинула подальше людей, стоящих у трибун», — пишет Kaktus.Media.

На видео видно как президент читает записку, а Ташиев выискивает кого-то взглядом, встает с места и направляется к кому-то.

31 августа в Кыргызстане празднуют День независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет Кыргызской ССР объявил о независимости Кыргызской Республики.