Сегодня, 31 августа, прошел ровно 31 год со дня приобретения Кыргызстаном независимости. В честь этого праздника, «Клооп» собрал плейлист из патриотических песен, чтобы вы могли проникнуться чувствами к Кыргызстану и испытать приятные эмоции.

Во всех этих песнях воспеваются народ Кыргызстана, его дружба и единство, а также природа республики.

Мирбек Атабеков — Ата Мекеним

Омар — Кыргызстаным

Гүлнур Сатылганова — Мекеним Кыргызстан

Саламат Садыкова — Кыргыз жери

Айчүрөк, Асель, Алина — Кыргызстан

Музаман тобу — Ата-Журт

Гүлзада Рыскулова — Мен кыргыздын кызымын

Баястан & Бегиш & G-VOO — Алгалай бер

Non Stop — Кыргызстаным

Темир Назаров — Туулган жер

Бонус:

Мирбек Атабеков — Мурас

Мирбек Атабеков — Арпанын Ала-Тоосунан

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