Сегодня, 31 августа, прошел ровно 31 год со дня приобретения Кыргызстаном независимости. В честь этого праздника, «Клооп» собрал плейлист из патриотических песен, чтобы вы могли проникнуться чувствами к Кыргызстану и испытать приятные эмоции.

Во всех этих песнях воспеваются народ Кыргызстана, его дружба и единство, а также природа республики.

Мирбек Атабеков — Ата Мекеним