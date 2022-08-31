Сегодня, 31 августа, прошел ровно 31 год со дня приобретения Кыргызстаном независимости. В честь этого праздника, «Клооп» собрал плейлист из патриотических песен, чтобы вы могли проникнуться чувствами к Кыргызстану и испытать приятные эмоции.
Во всех этих песнях воспеваются народ Кыргызстана, его дружба и единство, а также природа республики.
Мирбек Атабеков — Ата Мекеним
Омар — Кыргызстаным
Гүлнур Сатылганова — Мекеним Кыргызстан
Саламат Садыкова — Кыргыз жери
Айчүрөк, Асель, Алина — Кыргызстан
Музаман тобу — Ата-Журт
Гүлзада Рыскулова — Мен кыргыздын кызымын
Баястан & Бегиш & G-VOO — Алгалай бер
Non Stop — Кыргызстаным
Темир Назаров — Туулган жер
Бонус:
Мирбек Атабеков — Мурас
Мирбек Атабеков — Арпанын Ала-Тоосунан