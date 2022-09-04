Известного певца Мирбека Атабекова оштрафовали за непристегнутый ремень. Об этом сообщили в УПСМ Бишкека.

По их данным, 28 августа в соцсетях распространилось видео, в котором Атабеков, находясь на переднем пассажирском сидении автомобиля, исполнял песню «Мурас». При этом, отметили в патрульной милиции, певец не соблюдал правила безопасности и не пристегнул ремень.

В пресс-службе подчеркнули, что протокол составили на водителя автомобиля. Ему выписали штраф в 1000 сомов. А с Атабековым, как с пассажиром, провели профилактическую беседу.

Сам певец у себя в Instagram призвал кыргызстанцев уважать закон и соблюдать правила дорожного движения.