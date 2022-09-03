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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о нарушениях в лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет завила, что Китай совершил «серьезные нарушения прав человека» в отношении уйгуров и других китайских мусульман, содержащихся в лагерях «политического перевоспитания».

*Китайских кыргызов, казахов и уйгуров отправляют в спецлагеря — Китай называет их местами «политического перевоспитания». Но сами пленники, оказавшись на свободе и в безопасности, рассказывают о пытках и неизвестных инъекциях, предположительно, влияющих на репродуктивные способности.

Бачелет подчеркнула, что нарушения со стороны китайских властей могут расцениваться как «преступления против человечности». Однако в докладе не используется слово «геноцид». Ранее бывший госсекретарь Майк Помпео назвал происходящее в Синьцзяне «геноцидом».

О чем говорится в докладе?

Авторы доклада взяли 40 интервью у бывших заключенных и других лиц, осведомленных об условиях содержания под стражей в лагерях Синьцзяне.

В документе говорится, что заключенные подвергались систематическим пыткам и другим «жестоким, бесчеловечным или унижающих достоинство» обращениям. Кроме того, некоторые из них рассказали о сексуальном и гендерном насилии.

Бывшие узники лагерей сообщили, что их избивали электрическими дубинками, сажали в «стулья-тигры», в которых фиксируются руки и ноги, допрашивали, обливая лицо водой, и подолгу содержали в одиночных камерах. Некоторые женщины рассказали о принудительном размещении внутриматочной спирали и возможной стерилизации.

Авторы документа призвали власти Китая юридически проанализировать свою политику национальной безопасности и методы борьбы с терроризмом в Синьцзяне и отменить все законы, нарушающие права человека.

Реакция Китая

Власти Китая заявили, что информация, предоставленная в докладе, является «ложью, сфабрикованной антикитайскими силами». Документ также расценили, как попытку вмешаться во внутренние страны.

В ответ Управлению Верховного комиссара ООН Китай опубликовал свой контрдоклад. В нем власти назвали лагеря «центрами профессиональной подготовки», которые были созданы по госпрограмме «дерадикализация». Отмечается, что так Китай ведет борьбу с экстремизмом и терроризмом на территории страны.

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