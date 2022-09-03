В колонном зале Дома союзов Москвы 3 сентября прошла церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает «Би-би-си Русская служба».

По данным СМИ, попрощаться с Горбачевым пришли тысячи человек. Однако президента России Владимира Путина среди них не было.

Ранее пресс-секретарь Путина – Дмитрий Песков сообщал, что глава государства во время панихиды будет в Калининграде. В связи с этим президент попрощался с Горбачевым еще 1 сентября в Центральной клинической больнице.

Михаил Горбачев умер 30 августа «после тяжелой и продолжительной болезни». Ему был 91 год.

Горбачев родился 2 марта 1931 года. Он окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова. В 1952 вступил в КПСС, а с 1971 года стал членом Центрального комитета (ЦК) партии.

В 1985 году Горбачева избрали на пост генсекретаря ЦК КПСС. Он также известен как первый и последний президент СССР. На эту должность его избрали в марте 1991 года, а уже в декабре он сложил с себя полномочия. 26 декабря Совет республик принял декларацию о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.

После ухода с президентского поста Горбачев занимался общественной и литературной деятельностью.