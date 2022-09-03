Генпрокуратура, ЦИК, Верховный и Конституционный суды, а также другие госорганы выявили ряд противоречий в новом регламенте парламента. Так пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев объяснил, почему глава государства вернул с возражениями законопроект о регламенте Жогорку Кенеша.

Кроме того, документ, по словам Султанбаева, противоречит Конституции. Он отметил, что Основной закон не позволяет депутатам заслушивать ежегодный отчет председателя Верховного суда.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «в Кыргызстане не должны издаваться законы, умаляющие статус, независимость и самостоятельность Верховного суда и местных судов». Он отметил, что в этой связи заслушивание отчета главы Верховного суда не может быть включено в регламент.

Новый регламент парламента



Накануне стало известно, что Садыр Жапаров не стал подписывать законопроект о регламенте Жогорку Кенеша и вернул его с возражениями. По словам депутата Исхака Масалиева, для рассмотрения возражений президента в скором времени сформируют согласительную комиссию.

Ранее парламентарии принимали законопроект о регламенте Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях. Тогда депутаты выступили против внедрения дополнительного пункта «воздержался» при голосовании. Это значит, что если депутат прошел регистрацию и отказался голосовать, то его голос учитываться не будет.

Поводом для обсуждения регламента послужило голосование депутатов 22 июня по законопроекту о казино. Тогда парламентарии одобрили законопроект во втором и третьем чтениях. Однако на заседании случился скандал — несколько депутатов не стали голосовать и пытались заблокировать голосование.

По регламенту парламента, за законопроект должны проголосовать все депутаты, прошедшие регистрацию. Но юрист парламента объяснил, что в регламенте не прописан момент, где депутат отказывается голосовать. По его словам, в таком случае верховенство за Конституцией, в которой написано, что законопроекты принимаются большинством голосов.