В Ноокатском районе Ошской области 3 сентября открыли очередное новое здание ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Фото: ГКНБ

По их данным, в церемонии открытия участвовал глава комитета Камчыбек Ташиев.

В пресс-службе подчеркнули, что в новом здании имеются все современные комфортные условия для работы.

В последний раз новое здание для сотрудников органов национальной безопасности открывали 27 августа в Базар-Коргонском районе.

С сентября 2021 года в разных областях республики власти начали открывать новые здания ГКНБ. Всего с того времени по всей стране открыли 12 новых зданий для сотрудников спецслужб.

3 марта 2022 года в Бишкеке начали строительство академии ГКНБ.

2 сентября 2022 года стало известно о том, что в Таласе построят многоквартирный дом для сотрудников ГКНБ.