В Ноокатском районе Ошской области 3 сентября открыли очередное новое здание ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
По их данным, в церемонии открытия участвовал глава комитета Камчыбек Ташиев.
В пресс-службе подчеркнули, что в новом здании имеются все современные комфортные условия для работы.
В последний раз новое здание для сотрудников органов национальной безопасности открывали 27 августа в Базар-Коргонском районе.
С сентября 2021 года в разных областях республики власти начали открывать новые здания ГКНБ. Всего с того времени по всей стране открыли 12 новых зданий для сотрудников спецслужб.
- в Ноокенском районе Джалал-Абадской области;
- в Алайском районе Ошской области;
- в Сузакском районе Джалал-Абадской области;
- в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области;
- в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области;
- в Узгенском районе Ошской области;
- в Аксыйском районе Джалал-Абадской области;
- в Манасском районе Таласской области;
- в Бишкеке;
- в Бишкеке;
- в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.
3 марта 2022 года в Бишкеке начали строительство академии ГКНБ.
2 сентября 2022 года стало известно о том, что в Таласе построят многоквартирный дом для сотрудников ГКНБ.