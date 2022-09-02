В Таласе построят многоквартирный дом для сотрудников Госкомитета нацбезопасности. Тендер на сайте государственных закупок объявило Управление службы нацбезопасности по Таласской области.

По данным портала госзакупок, планируемая сумма – 91 млн 378 тысяч сомов. Срок подачи конкурсных заявок – 30 сентября. В технической спецификации сообщается, что дом будет пятиэтажным, а построят его под ключ.

Дома и служебные здания для сотрудников ГКНБ

Власти уделяют особое внимание сотрудникам ГКНБ. Так, 24 августа, вручая ключи от новых квартир сотрудникам комитета в Бишкеке, президент подчеркнул, что органы нацбезопасности играют большую роль в установлении правопорядка, обеспечении безопасности в государстве и мирной жизни граждан.

«Во-первых, если не обеспечены внутренняя и внешняя безопасность страны, то и квартиры никому не будут нужны. Мы знаем и видим это по событиям, происходящим в мире. Вот почему мы сначала обеспечиваем вас, чтобы вы тратили все свои силы и время на сохранение внутренней и внешней безопасности страны. Вы должны всегда помнить об этом», — сказал Жапаров.

В июле 2021 года дом для силовиков хотели построить и в Джалал-Абаде. Тогда глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что на строительство деньги из госбюджета выделяться не будут.

С сентября 2021 года в разных областях республики власти начали открывать новые здания ГКНБ. По нашим подсчетам, всего с того времени по всей стране открыли 11 новых зданий для сотрудников спецслужб.

3 марта 2022 года в Бишкеке начали строительство академии ГКНБ.

Также в августе 2022 года телеканал «Апрель» опубликовал расследование о работе Иссык-Кульского фонда развития. В нем журналисты рассказали, что часть денег, выделенных «Кумтором» на социально-экономическое развитие области, Фонд тратит на нужды Госкомитета нацбезопасности — строит жилые дома и больницу для его сотрудников, закупает технику и делает ремонт зданий.

По данным журналистов, за последние 5 лет Иссык-Кульский фонд развития потратил на нужды ГКНБ более 47 млн сомов. Почти половину из этой суммы — 21 млн 800 тысяч сомов (более $255 тысяч)* — потратили в 2021 году.

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