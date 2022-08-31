На джайлоо Чункурчак близ Бишкека 31 августа прошли праздничные мероприятия в честь 31-й годовщины независимости Кыргызстана и 200-летия Байтик баатыра. В них поучаствовал президент Садыр Жапаров и другие чиновники.
В честь праздника в этно-городке организовали скачки на дистанцию 31 километр. Скачки с участием 89 наездников стартовали в селе Байтик, а завершились в Чункурчаке.
По итогам скачек первое место занял Шейшеналы Дуйшембиеву из Таласской области — ему вручили ключи от однокомнатной квартиры в Бишкеке. Его скакун по кличке Кара-Шумкар прискакала первым.
Вторым прибежал скакун по кличке Актаноо, который принадлежит Кайыму Аманову из Джалал-Абадской области. Аманову вручили сертификат на 500 тысяч сомов.
Третье место занял конь по кличке Ак-чий из Иссык-Кульской области. Хозяину лошади Болоту Абакирову вручили 300 тысяч сомов.
Занявшие четвертые и пятые места получили сертификаты на 200 и 100 тысяч сомов. Еще четверым вручили по 50 тысяч сомов.
Но на скачках не обошлось и без жертв. В Чункурчаке погибла лошадь. Скакун из Таласа умер в 150 метрах от финиша – он шел вторым. Также сообщалось, что по дороге к финишу в ущелье Чункурчак умерла еще одна лошадь.
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