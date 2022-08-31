На джайлоо Чункурчак близ Бишкека 31 августа прошли праздничные мероприятия в честь 31-й годовщины независимости Кыргызстана и 200-летия Байтик баатыра. В них поучаствовал президент Садыр Жапаров и другие чиновники.

В честь праздника в этно-городке организовали скачки на дистанцию 31 километр. Скачки с участием 89 наездников стартовали в селе Байтик, а завершились в Чункурчаке.

По итогам скачек первое место занял Шейшеналы Дуйшембиеву из Таласской области — ему вручили ключи от однокомнатной квартиры в Бишкеке. Его скакун по кличке Кара-Шумкар прискакала первым.