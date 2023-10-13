Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани призвала власти Кыргызстана отозвать так называемый законопроект об «иноагентах». Обращение Шамдасани опубликовано на сайте ООН.

По ее словам, в ООН есть «серьезные опасения» по этому законопроекту, который «повлияет на работу многочисленных организаций гражданского общества и может привести к нарушению фундаментальных прав на свободу выражения мнений и ассоциаций».

«Проект закона предусматривает уголовную ответственность и лишение свободы на срок до 10 лет за активное участие или поддержку НКО, деятельность которой расценивается как “подстрекательство граждан к отказу от выполнения своих гражданских обязанностей или совершению иных противоправных действий”. Это правонарушение имеет неточное и широкое определение, а также допускает субъективную интерпретацию. Это может привести к выборочному преследованию законной защиты прав человека», — подчеркнула Шамдасани.

Кроме этого, она отметила, что документ дает Министерству юстиции широкие полномочия по проведению внезапных проверок НКО и изъятию их документации. А также требует от НКО, занимающихся так называемой «политической деятельностью» и получающих финансирование от иностранных источников, регистрироваться в качестве «иностранных представителей». В случае несоблюдения этого требования это приведет к приостановке работы НКО до шести месяцев без решения суда.

«Мы призываем парламент Кыргызстана отклонить законопроект», — добавила представительница ООН.

Между тем два профильных комитета Жогорку Кенеша уже одобрили законопроект в первом чтении. 17 октября в ЖК пройдут парламентские слушания по этому проекту закона.

Законопроект об «иноагентах»

В середине мая в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

В России аналогичный закон привел к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.