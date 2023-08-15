Молодежная информационная служба Казахстана 1 августа провела в Бишкеке круглый стол на тему влияния дезинформации и пропаганды на жителей Центрально-Азиатских стран.

Эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана поделились своими последними исследованиями в области восприятия дезинформации и пропаганды, а также поделились своим опытом в предотвращении токсичного информационного влияния в регионе.

Рашид Габдулхаков, ассоциированный профессор из Центра исследований медиа и журналистики Гронингенского университета в Нидерландах рассказал о том, как российская пропаганда работает в Кыргызстане.

По его мнению российская пропаганда опасна тем, что имеет широкий спектр инструментов воздействия, как русский язык, ностальгия по «светлому прошлому в СССР», ритуалы и праздники, а также культурный код. Габдулхаков отметил, что из-за трудовой миграции жители ЦА подвержены этой пропаганде не только на родине, но и в России.

При этом, прокремлевские дискурсы проникают в самые разные сферы: телевидение, газеты, книги, веб-сайты, социальные сети, а лидеры центрально-азиатских стран копируют репрессивные практики из России.

«Российский новостной нарратив в Кыргызстане создаёт представление о растерянной Украине, злобном Западе, святой России и зависимом от неё Кыргызстане. Российские СМИ в Кыргызстане считаются высококачественными, привычными, заслуживающими доверия и представляют собой стабильную золотую середину между «низкокачественными» местными СМИ и «аморальными» западными СМИ», — перечисляет результаты нового исследования о нарративах и восприятии российской пропаганды в Кыргызстане Абдулхаков.

По мнению эксперта, Россия в своей пропаганде делает «ставку на прошлое», чтобы обострить ностальгию по старым добрым временам жителей стран бывшего Советского союза. Для того, чтобы избавиться от ее влияния он посоветовал «делать ставку на будущее».

Айгуль Беймишева, руководительница исследовательских проектов МИСК, доктор философии (PhD) по социологии, выступила на круглом столе с докладом о регионах и социальных группах в Казахстане, наиболее подверженным дезинформации.

По данным исследования, проведенного в Казахстане летом 2022 года, большинство опрошенных — 73% — уверены, что ориентируются в информации, но при этом не перепроверяют ее. А 80% участников исследования утверждают, что не сталкиваются с фейками и не делают фактчекинг.

При этом, жители приграничных с Россией регионов, чаще других уверены, что СМИ могут и транслируют дезинформацию и признаются, что обладают меньшими навыками ее выявления: Восточный регион — 73%, Астана — 74%, и 78% в Северном регионе.

Беймишева рассказала, что более увлеченные социальными сетями молодые люди реже перепроверяют информацию, полученную из них. Но они и реже читают российские СМИ, чем взрослые: 9-10% в сравнении с 18% у взрослых.

Исследование показало, что граждане с высшим образованием больше осведомлены о понятии «пропаганда», чем люди со средним уровнем образования: 84% против 62%.

«Люди со средним образованием (50%) заявляют, что не испытывают трудностей с обилием информации и легко находят нужный материал, тогда как 39% людей с высшим образованием не отрицают чрезмерное обилие информации, но тоже отмечают, что легко в ней ориентируются», — приводит результаты исследования Беймишева.

Исследователи выяснили, что чем выше уровень образования, тем чаще люди перепроверяют полученную информацию (65%), в то время как люди со средним образованием делают это реже (27%). При этом, 63% граждан со средним образованием никогда не перепроверяли полученную из медиа информацию.

Шаходат Саибназарова, кандидат филологических наук, доцент, рассказала на круглом столе об основных вехах работы издания Factcheck.tj в Таджикистане.

По данным исследования Интерньюс о медиапотреблении в странах ЦА, 88% опрошенных считают государственное телевидение основным источником информации, при этом 47% респондентов полностью доверяют им, 34% доверяют в некоторой степени, и только 3% полностью не доверяют государственным СМИ.

При этом, по данным Саибназаровой, не более 12% людей потребляют контент только на русском языке, а роль национального языка в медиа растет. Поэтому основным языком фактчек статей издания Factcheck.tj является таджикский.

Медиаэкспертка также поделилась публикациями пособия для учителей по медиаграмотности и пособием для студентов по правовому регулированию цифровых технологий.

Беруний Алимов, директор НПО «Центр обучения новым медиа» и доктор филологических наук выступил с докладом «Узбекистан: Роль неправительственных организаций в борьбе с дезинформацией».

Он рассказал про свой опыт обучения депутатов Олий Мажлиса использованию соцсетей и фактчекингу в 2022 году совместно с ПРООН. По словам Алимова, депутаты жаловались на то, что им «все чаще стали попадаться фейковые новости в соцсетях, где они общаются со своими избирателями, что, в свою очередь, затрудняет их работу».

Также медиаэксперт показал первые онлайн курсы по медиаграмотности для журналистов в Узбекистане, разработанные при поддержке представительства ЮНЕСКО в Ташкенте. Медиаграмотности обучали и религиозных лидеров в городах Бухара, Фергана и Ургенч.

«Кроме этого совместно с Агентством информации и массовой коммуникации при Администрации президента Республики Узбекистан, проводили серию тренингов для пресс-служб министерств и ведомств, где также особое внимание было уделено вопросам медиаграмотности», — рассказал Алимов.

Медиаэксперт завершил серию докладов новостью о проходящей сейчас в Узбекистане первой общенациональной инфокампании #bemediasmart, которая завершится в сентябре 2023 года.

После докладов, эксперты, исследователи, активисты и журналисты обсудили способы защиты общества от дезинформации и пропаганды и их внедрения в национальные информационные стратегии стран ЦА.