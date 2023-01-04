Для придания особого статуса селам Баткенской области, расположенных вблизи государственной границы планируется выделить почти 800 миллионов сомов. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на заседании парламента по итогам 2022 года.

По словам Амангельдиева, создана рабочая группа, занимающаяся по второму списку сел, которым присвоят особый статус. Однако списки пока не определены.

«Некоторым округам, расположенным рядом с госграницей придали особый статус, закрепили постановлением. Им со стороны государства выданы дополнительные субсидии, дотации, а также они освобождены от некоторых выплат. Из бюджета выделено более 250 миллионов сомов. Чтобы расширить список сел с особым статусом требуется почти 800 миллионов сомов. Определять кто войдет необходимо по справедливому принципу», — добавил он.

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В 2021 году для облегчения жизни баткенцев согласно закону о «Статусе Баткенской области» такой статус получили 62 села. Сейчас на рассмотрении находятся еще 83 села, три города и три поселка.

Из-за неопределенных участков госграницы в приграничном районе Баткенской области возникают конфликты, в том числе и вооруженные. Последний подобный конфликт произошел в сентябре 2022 года. Тогда в результате боестолкновений на границе погибли 63 кыргызстанца — 48 военных и 15 местных жителей. 206 человек получили различные травмы, из которых 145 военных и 60 мирных жителей.

Более 136 тысяч кыргызстанцев, проживающих в местах, где были обстрелы и шли бои, вынуждены были покинуть свои дома. В нескольких кыргызских селах разрушены сотни домов. Материальный ущерб Кыргызстана из-за вооруженного конфликта на границе оценивается в 3 млрд 130 млн сомов.