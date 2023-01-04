Депутат парламента Дастан Бекешев инициировал законопроект, в котором хочет запретить отстрел бродячих животных и перейти к их обязательной стерилизации и вакцинации.

По данным депутата, за первое полугодие 2022 года в 17 городах Кыргызстана убили более 14 тысяч бездомных животных, потратив на это более 4,4 млн сомов. В 2021-м количество отстрелянных животных превысило 29 тысяч, а траты составили более 7 млн сомов. Больше половины от всех убитых животных приходится на Бишкек.

При этом, по словам Бекешева, администрации всех городов сообщают о росте популяции бродячих собак. Кроме того, депутат приводит слова специалистов Института биологии Нацакадемии наук, которые утверждают, что «самым эффективным» способом борьбы с бродячими собаками является обязательная стерилизация и вакцинация.

«Как показала практика, отстрел бродячих собак в крупных городах Кыргызстана, ведется на протяжении нескольких десятилетий и никогда не решал проблему. Данный метод считается не только негуманным, но и неэффективным! При отстреле части популяции бродячих собак, для другой оставшейся популяции создаются благоприятные условия (отсутствие пищевой и пространственной конкуренции), в результате чего они начинают очень быстро воспроизводиться. В конечном итоге будут попусту тратиться дополнительные средства, которые не принесут ожидаемых результатов», — утверждают в Академии наук.

По словам инициатора законопроекта, бюджеты на отстрел собак растут с каждым годов тогда, как суммы на обязательную стерилизацию и вакцинацию животных постепенно будут снижаться.

«Согласно проведенным расчетам, в год для стерилизации 1 000 собак нужно будет потратить 6,1 млн сомов, а для стерилизации и вакцинации 10 000 собак нужно будет потратить 22 млн сомов. При этом, в случае использования этого метода безнадзорные животные будут сокращаться и со временем данные затраты будут уменьшаться, а не увеличиваться как в случае с использованием метода отстрела», — говорит Бекешев.

Кроме того, в законопроекте предлагается запретить использование всех видов животных в цирках и контактных зоопарках. Также Бекешев законодательно предлагает запретить употреблять в пищу мясо кошек и собак.

Стерилизация и кастрация вместо отстрела

В марте 2022 года в Канте начали чипировать, вакцинировать и стерилизовать бездомных собак вместо отстрела. Это стало возможным благодаря помощи фонда Брижит Бардо по защите животных. Согласно проекту, в городе также построят ветклинику и приют для бездомных животных.

Брижит Олуа, представительница фонда Брижит Бардо, сказала, что они приехали в Кыргызстан, потому что бишкекчане присылали им видео убийств собак и просили помочь решить эту проблему.

Кроме того, в мэрии Бишкека обещали разработать проект совместно с фондом Бардо о стерилизации уличных животных.