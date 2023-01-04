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В селе Алга Кадамжайского района Баткенской области шесть человек из одной семьи погибли, отравившись угарным газом от сгоревших обогревателей. Об этом рассказали в УВД Баткенской области.

Несчастный случай милиция зарегистрировала 30 декабря. По данным ведомства, пожар вспыхнул от двух электрических обогревателей, в доме сгорели предметы и вещи.

В результате произошедшего погибли супруги, трое их детей, и еще один ребенок, который был родственником семьи.

Милиция назначила судебно-медицинскую экспертизу.

Каждый год в стране фиксируются случаи отравления угарным газом. Их количество увеличивается в отопительный сезон. В феврале прошлого года в Ноокате погибли муж с женой и внуком. В апреле того же года в Сузаке женщина с тремя детьми отравились угарным газом и погибли.

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Автор материала — Рустам Турсунбеков.