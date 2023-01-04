Парламентарий Фарходбек Алимжанов занял 10 строчку нашего топа, заработав в 2021 году 4,3 млн сомов – между прочим, более чем вчетверо больше, чем президент Садыр Жапаров. В своей декларации Алимжанов не указал какой-либо недвижимости или земли. Графа с информацией о близких родственниках также пуста.

Депутат Улугбек Ормонов заработал чуть больше – 4,9 млн сомов. Также он владеет капитальными строениями (количество не указано) и два земельных участка.

Парламентарий, согласно декларации, также владеет рестораном и автомобилем Lexus. У Ормонова также есть лошади на сумму 450 тысяч сомов, и скот общей стоимостью в 670 тысяч.

Близкие родственники нардепа заработали за 2021 год 1 млн 220 тысяч сомов. В их владениях дом, капитальное строение и придомовой участок. У них также есть движимое имущество на 369 тысяч сомов и легковой автомобиль.

Депутатка Джамиля Исаева с доходом 12 млн 394 тысячи сомов не указала своего недвижимого имущества в декларации. Однако указала, что имеет лошадей на сумму 340 тысяч сомов и скот общей стоимостью 480 тысяч.

Депутат Данияр Толонов, который заработал за 2021 год 18 млн сомов, согласно декларации, не имеет недвижимости и земли. Зато у него есть крупный и мелкий рогатый скот стоимостью 415 тысяч сомов и лошади на сумму 700 тысяч. Его родственники заработали за 2021 год 7 млн 167 тысяч сомов и имеют квартиру.

Депутат Жаныбек Абиров, заработавший 19,7 млн сомов, согласно декларации, имеет две квартиры, два жилых дома и два автомобиля Lexus 570. Парламентарий также владеет 12-ю земельными участками.

Кроме этого, у Абирова есть крупный рогатый скот на 22,9 млн сомов и лошади на 14,2 млн. Его родственники за 2021 год заработали 3 млн 825 тысяч сомов, владеют земельным и придомовым участками.

В декларации депутата Жусупбека Коргонбай уулу указано, что он заработал 31,8 млн сомов и имеет в собственности восемь земельных участков. Парламентарий также имеет два дома, крупный рогатый скот на сумму 30 млн сомов и автомобиль Lexus 570.

Кроме того, Коргонбай уулу имеет 49% акций стройкомпании «КейДЖи Восток сервис» и 25% – «Жус-Бек компани», занимающейся оптовыми продажами. Также ему принадлежит компания «Кок-Жатык».

Примечательно, что в графе «учредители» каждой из этих компаний указано, что их передали в доверительное управление фирме «Мармара стоун», специализирующейся на обработке строительного камня.

Близкие родственники депутата владеют домом.

В декларации депутата Алишера Козуева, который заработал 37 млн 349 тысяч сомов, указано, что он владеет земельным участком, тремя легковыми авто, среди которых BMW X7, а также небольшим грузовиком.

Кроме того, у парламентария есть крупный и мелкий рогатый скот на общую сумму 2,2 млн сомов, лошади на 5 млн и домашние птицы на 1,5 млн.

Вместе с тем Козуев указал в декларации «другие виды движимого имущества» на сумму 49 млн 780 тысяч сомов.

Близкие родственники депутата в 2021 году заработали 7,7 млн сомов, имеют квартиру, гараж, легковушки Toyota Highlander и Lexus GX 470, а также грузовики Freightliner Century и MAN.

Кроме этого, у родственников Козуева есть ювелирные изделия на сумму 2,5 млн сомов, а также они владеют стройкомпанией «Хан Строй».

На третьей строчке топа расположился парламентарий Айбек Осмонов с годовым доходом в 50 млн сомов. В его декларации указано, что он владеет административным зданием, земельным участком и автомобилем Mini Cooper.

Как и многие депутаты Жогорку Кенеша, Осмонов не далек от скотоводства: у него есть лошади на 25 млн сомов, а также крупный и мелкий рогатый скот на 7 млн. У близких родственников чиновника есть земельный участок, квартира, гараж, и автомобиль Lexus.

Депутат Бакыт Тентишев с заработком в 63,6 млн сомов, согласно декларации, владеет квартирой и земельным участком. В его собственности также есть два Mercedes E220. Близкие родственники Тентишева заработали за 2021 год 663 тысяч сомов и имеют в собственности четыре дома.

Первую строчку нашего топа с доходом в 105 млн сомов занимает депутатка Жылдыз Садырбаева. Она, согласно декларации, владеет четырьмя квартирами и двумя жилыми домами, используемыми для бизнеса, а также дачным домом.

Кроме недвижимого имущества, у Садырбаевой есть четыре земельных участка. Депутатка также владеет компанией «Фармамир» и автомобилем Range Rover.

При этом в декларации не указано, чем владеют близкие родственники Садырбаевой. Но за 2021 год они заработали 8 млн 354 тысячи сомов.