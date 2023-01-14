Парламент в трех чтениях принял закон «О противодействии экстремистской деятельности» — осталась только подпись президента.

Согласно законопроекту, президент сможет контролировать весь процесс противодействия экстремизму. Он также сможет утверждать госпрограммы, издавать указы и распоряжения.

Также закон вводит новые понятия об экстремизме, экстремистской организации и предупреждении экстремизма. Например, теперь экстремизм —- это не только деятельность организаций, СМИ и групп, направленная на подрыв безопасности, но и идеология.

Кроме того, в новом документе в экстремистскую деятельность включили насильственный захват власти и публичные призывы к насильственному захвату власти.

Депутатка Эльвира Сурабалдиева 12 января сообщила, что в проекте помимо межрелигиозной, расовой, этнической и межнациональной розни, есть понятие межрегиональной вражды. По ее словам, этот пункт могут использовать в политических целях, и его следует убрать.

«Как можно, вообще, оскорбить человека, назвав его регион? В каком регионе у нас есть недостатки? Я думаю, что такой пункт, наоборот, вместо того, чтобы объединить страну, разделит ее по регионам. Уберите этот пункт», — потребовала Сурабалдиева.

МВД в конце 2021 года переписало и вынесло на общественное обсуждение «Закон о противодействии экстремистской деятельности». Авторы законопроекта утверждали, что нужно усовершенствовать действующий закон для обеспечения безопасности государства и учета современных угроз от деятельности экстремистских организаций.