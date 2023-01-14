Госкомитет нацбезопасности задержал депутата Джалал-Абадского городского кенеша Байгазы Эргешова и акима Базар-Коргонского района Джанысака Сатыбалдиева за мошенничество.

Сообщается, что Эргешов и Сатыбалдиев взяли у бывшего мэра Базар-Коргона Ильяса Толонова $20 тысяч под предлогом «их дальнейшей передачи президенту Садыру Жапарову». Чиновники пообещали Толонову «оказать содействие в восстановлении на должности мэра».

Но, по информации ГКНБ, Эргешов и Сатыбалдиев не выполнили свое обещание, не вернули деньги и начали угрожать Толонову.

Эргешова и Сатыбалдиева водворили в СИЗО ГКНБ.

Ильяса Толонова уволили с должности мэра Базар-Коргона в июле 2022 года за «несвоевременное решение вопросов местного уровня».

А в ноябре 2022-го Толонов стал фигурантом уголовного дела о земельных махинациях. Выяснилось, что мэрия Базар-Коргона незаконно предоставляла земельные участки под строительство домов. Тогда Толонову предъявили обвинение в служебном подлоге.