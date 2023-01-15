В Кыргызстане впервые прошел учебно-тренировочный сбор по женской борьбе с участием олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы из восьми стран. Об этом рассказала титулованная кыргызская борчиха Айсулуу Тыныбекова.

«Во время сбора наши молодые спортсменки проводят спарринги с чемпионками из-за рубежа, смотрят их технику, получают новые знания и опыт. Это хорошее подспорье для дальнейшего развития женской борьбы в Кыргызстане», — написала Тыныбекова.

По ее словам, провести подобное мероприятие стало возможным благодаря новому залу, который построили в Бишкеке в ноябре 2022 года по инициативе президента Садыра Жапарова. Тыныбекова пишет, что теперь у них есть свой зал для тренировок.

Госагентство по делам молодежи и физкультуры сообщает, что в Бишкек приехали около 50 спортсменов и тренеров из Норвегии, Венгрии, Эстонии, Италии, Литвы, Молдовы, США и Казахстана.