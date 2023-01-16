В пресс-службе Кабинета министров 16 января сообщили, что установлен временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты из Кыргызстана. Такое решение подписал глава Кабмина Акылбек Жапаров.

Отмечается, что запрет временный и будет действовать «до принятия соответствующего решения».

По данным Кабмина, запрет введен в целях «обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов Кыргызстана».

Введен запрет на вывоз наличными:

нерезидентам и иностранным гражданам в сумме более $5 тысяч;

резидентам и гражданам Кыргызстана в сумме более $10 тысяч.

В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызстана наличных долларов, превышающей $10 тысяч, взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.

Глава Кабмина поручил Пограничной службе ГКНБ и Гостаможне принять меры, чтобы пресечь вывоз наличных долларов.

Кыргызстанцы ощущали нехватку наличных долларов на протяжении почти всего 2022 года — начиная с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, после чего многие страны мира ввели против РФ беспрецедентные санкции.

Экономист Марат Мусуралиев в интервью «Клоопу» в ноябре 2022 года связывал нехватку наличной валюты с запретом западных стран ввозить в Россию наличные доллары.

По его словам, в Россию прекратился приток долларов США, но спрос остался и из-за это Россия «начала эту наличку “высасывать” по всему миру, и в первую очередь из тех стран, с которыми у России высокая степень экономической интеграции, безвизовый режим, и максимально упрощенный режим пересечения границы».

По данным Нацбанка, в январе-ноябре 2022 года физлица перечислили в другие страны $912 млн. Из них $860 млн в Россию – это больше, чем весь отток долларов за рубеж в 2021 году ($562 млн).

По мнению Мусуралиева, вторая причина дефицита наличных долларов в Кыргызстане — это запрет на их переводы из России. Он отмечает, что если раньше трудовые мигранты высылали из России на родину рубли и доллары, то сейчас они могут вывозить и переводить только наличные рубли.

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