Нарынская областная прокуратура оштрафовала мэра Нарына Канболота Тутуева и начальника налоговой службы города «за пассивное ведение разъяснительной работы среди предпринимателей по применению контрольно-кассовых машин» (ККМ). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Их привлекли к ответственности по статье кодекса о правонарушениях за нарушение требований нормативных правовых актов и наложили штраф в размере 10 тысяч сомов каждому.

Мэр и начальник налоговой Нарына получили штраф спустя несколько дней после того как в городе прошел митинг предпринимателей. 11 марта предприниматели вышли против введения ККМ и повышенных штрафов за нарушения ПДД.

Тогда к митингующим вышел президент Садыр Жапаров и сказал, что «без ККМ мы не можем полноценно собирать налоги» и бюджет недополучает миллиарды сомов налоговых сборов.