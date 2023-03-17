В Ленинском районном суде Бишкека 17 марта прошло судебное заседание по иску Минкультуры о прекращении деятельности «Азаттык Медиа» как СМИ.
В начале заседания судья Чолпон Каримбаева частично удовлетворила ходатайство адвокатов, разрешив видеосъемку сначала на 10 минут, потом на 20 минут. Позже судья дала разрешение на видеосъемку без ограничения по времени.
Затем судья и участники заседания ознакомились с видеосюжетом телеканала «Настоящее время» под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», который и стал поводом для блокировки сайтов «Азаттыка» и привел к иску о прекращении деятельности учреждения.
Однако на заседании глава департамента информации и массовых коммуникаций ведомства Салкын Сарногоева заявила, что у Минкультуры «не стоит задача закрыть “Азаттык”».
«Мы все знаем, что мы эту информационную войну [в ходе сентябрьских боестолкновений на кыргызско-таджикской границе в 2022 году] выиграли благодаря нашему сильному медиасообществу», — сказала она.
Другой представитель Минкультуры отметил, что несмотря на заслуги «Азаттыка», все СМИ обязаны соблюдать законодательство.
Адвокаты «Азаттыка» просили суд отказать министерству в удовлетворении иска, так как Минкультуры не представило доказательств того, что в материале «Настоящего времени» есть элементы возбуждения межнациональной розни или пропаганды войны.
Затем представители Минкультуры обратились к суду с просьбой провести лингвистическую экспертизу сюжета телеканала на предмет разжигания межнациональной розни и пропаганды войны.
Адвокаты «Азаттыка» сказали, что им необходимо изучить поданное ходатайство, отметив, что ранее ведомство не оповещало ответчиков о заинтересованности в проведении экспертизы.В итоге судья перенесла процесс на 24 марта.
Блокировка «Азаттыка»
В октябре 2022 года Минкульт на два месяца заблокировал сайт «Азаттыка» из-за якобы «недостоверных сведений» о сентябрьской приграничном конфликте, которые ведомство посчитало «противоречащими национальным интересам Кыргызстана».
В Минкультуры сообщали, что в видеоматериале телеканала «Настоящее время» (подведомственная структура Радио «Свобода») под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», содержатся «элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан».
Позже в ведомстве уточнили, что блокировка сайта бессрочна, пока издание не удалит материал, который они считают недостоверным.
Тогда президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявлял, что считает блокировку сайта «Азаттыка» преследованием свободных СМИ.
Уже в январе 2023 года Минкульт обратился в суд с иском о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ. Причиной иска они указали то, что издание так и не удалило спорный материал.
В ответ Флай сказал, что они будут использовать «все доступные правовые средства для сохранения своей деятельности в стране».