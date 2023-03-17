Адвокаты «Азаттыка» просили суд отказать министерству в удовлетворении иска, так как Минкультуры не представило доказательств того, что в материале «Настоящего времени» есть элементы возбуждения межнациональной розни или пропаганды войны.

Затем представители Минкультуры обратились к суду с просьбой провести лингвистическую экспертизу сюжета телеканала на предмет разжигания межнациональной розни и пропаганды войны.

Адвокаты «Азаттыка» сказали, что им необходимо изучить поданное ходатайство, отметив, что ранее ведомство не оповещало ответчиков о заинтересованности в проведении экспертизы.В итоге судья перенесла процесс на 24 марта.

Блокировка «Азаттыка»

В октябре 2022 года Минкульт на два месяца заблокировал сайт «Азаттыка» из-за якобы «недостоверных сведений» о сентябрьской приграничном конфликте, которые ведомство посчитало «противоречащими национальным интересам Кыргызстана».

В Минкультуры сообщали, что в видеоматериале телеканала «Настоящее время» (подведомственная структура Радио «Свобода») под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», содержатся «элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан».

Позже в ведомстве уточнили, что блокировка сайта бессрочна, пока издание не удалит материал, который они считают недостоверным.

Тогда президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявлял, что считает блокировку сайта «Азаттыка» преследованием свободных СМИ.

Уже в январе 2023 года Минкульт обратился в суд с иском о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ. Причиной иска они указали то, что издание так и не удалило спорный материал.

В ответ Флай сказал, что они будут использовать «все доступные правовые средства для сохранения своей деятельности в стране».