14 марта журналист-расследователь и блогер Ыдырыс Исаков опубликовал видео о государственных СМИ и потраченных ими бюджетных деньгах. На видео он спрашивает нужны ли «государственные телеканалы и нужно ли их финансировать?».
Материал Исакова вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей. Если некоторые, в их числе журналисты государственных СМИ, раскритиковали Исакова, то другие написали, что «гостелеканалы нужно закрыть». «Клооп» собрал по этому поводу разные мнения.
О чем видео?
Ыдырыс Исаков назвал программу «Тот, кто содержит быков, идет вперед, а тот, кто содержит журналистов остается в тупике. Зачем мы содержим журналистов?» Гостелеканалы Исаков оценил как «обременяющие народ отдельный сектор».
По подсчетам журналиста, в НТРК и ЭлТР работают 1039 человек, из государственного бюджета им ежегодно выделяют «примерно» 500 млн сомов. Исаков считает, что вместо содержания «бездельных журналистов» предпочтительнее было бы решать вопросы в стране с детскими садами, дорогами и чистой водой.
«Насколько необходимо нам смотреть материалы НТРК, хвалящие власть? Если НТРК не будет выпускать новости, то Кыргызстан разве останется без нужной информации? Или что делает ЭлТР для мирной жизни кыргызстанцев?» — задался вопросом Исаков.
Журналист напомнил, что кроме двух крупных телеканалов [НТРК и ЭлТР] есть «Пирамида», «5-й канал» и семь областных телеканалов. По его словам, на содержание региональных каналов тоже выделяется крупная сумма денег.
Исаков говорит, что на деньги, выделяемые на содержание НТРК и ЭлТР, в год можно построить минимум 20 детских садов.
Также он добавил, что в век интернета государственные телеканалы в своих соцсетях имеют меньше подписчиков, чем независимые СМИ и блогеры.
Гостелеканалы нужны
После материала Исакова, в тот же день некоторые пользователи соцсетей опубликовали посты с критикой в адрес журналиста. До этого, 15 марта Исмат Ибрагим, работавший на «5-м канале» и телеканале NewTV, выпустил ролик своей авторской программой «Фокус». В ней он говорил о «настоящей миссии» независимых СМИ.
Ибрагим под видео Исакова написал: «Вы тоже узнайте, как и где питаются, толстеют такие быки, как Исаков».
Ибрагим обвинительно сказал, что организация «Интерньюс» поддерживает независимые СМИ и тратит свои средства на «проекты, осуществляющие манипулирование информацией или [проекты], которые работают на них». Но он не предоставил никаких доказательств сказанным словам.
В настоящее время Исмат Ибрагим занимается своей авторской программой «Путешествуй по миру [Дуйно кыдыр]», которая выходит на «7-м канала», относящейся к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.
Бывший начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Жумаков придерживается мнения, что Исаков «выставил госканалы в плохом свете и наговаривает на них». Он потребовал от журналиста-расследователя открыто сказать «сколько он получает долларов от чужеземного государства».
В своем посте на Фейсбуке он написал: «Покажи, сколько денег выделяет США на СМИ и на таких как ты в других странах, давай уже по честному, раз начал, ждём ответа. Так сколько долларов выделяет госбюджет США на СМИ? Ты бы определился, какой ты патриот родины, чьи интересы здесь толкаешь и распространяешь, за счёт чего ты живёшь, если за счет американской зарплаты, то так и скажи как есть, ты же любишь говорить правду, вот и скажи, мы и здесь поймём тебя».
Ведущий программы «Президент Жапаров» на телеканале «Ала-Тоо 24» Айжигит Матраимов считает, что в сторону государственных СМИ «усилилось массовое давление». По его мнению, активно распространяются похожие друг на друга информации о том, что государственные СМИ получают деньги от выплат налогоплательщиков.
«Разве можно делать информационную манипуляцию, используя пост или видео одного блогера, которое было сделана на популистической ноте? Или мы должны были сидеть и молчать, а на материал, в котором человека сравнивают с животным “быком” отвечать да, мы такие?», — пишет он.
Руководитель Нарынского областного медиа-центра Каныкей Жунусова недовольна тем, что Исаков «придирается» к коллегам, работающим на гостелеканалах.
«Оценивать работу телевидения ютубом неправильно. Информацию на телевидении люди получают по телевизору. Он раскритиковал областные каналы, но у нас у каждого есть своя аудитория. В селах нет людей, которые с утра до ночи смотрят на небо и копаются в телефонах. Поэтому основные передачи и программы ставятся на вечернее время, так как простые люди приходят с работы, заканчивают домашние дела, а потом только сидят и смотрят телевизор», — написала она.
Продюсер телеканала ЭлТР Зульфия Кожоева отметила, что заметила в видеоматериале Исакова про госканалы некую «зависть и высокомерие».
«Знаешь, в том, что ты придираешься к нашему телеканалу, есть своя причина, это то же самое, что не получив нужное, сидеть завидовать. Я горжусь каждым своим коллегой, горжусь, так как каждый из них ради целостности государства трудится, не покладая рук. Оценивать и взвешивать будет народ, а не ты», — написала она.
Также Кожоева считает, что «государственные телеканалы – это будущее, история народа». Она добавила, что благодарна работе на ЭлТР и тому, что освещает хорошую сторону государства.
«Благодарна богу, что я живу с людьми внутри народа, а не живу своей выгодой. Благодарна за то, что меня не кормят как тебя долларами. Благодарна, что через ЭлТР рассказываю людям про реальные росты в экономике, целостность народа, идеологии, лучшие стороны государства, а не только плохие и помогаю совершать государственные реформы», — говорит она.
Лучше гостелеканалы закрыть
Мнение Ыдырыса Исакова поддерживает журналист-расследователь, основатель «МедиаХаба» Али Токтакунов. 15 марта он опубликовал пост на Фейсбуке и написал о необходимости требовать от журналистов, работающих на госканалах «не заниматься манипуляцией».
«Те, кто пишут и занимаются копированием схожих текстов – журналисты государственных медиа. Когда не хватает сил фейков и тролль фабрик начинают использовать журналистов и это как попытка льстить президенту со словами “вот видите, вас поддерживает народ” и со словами “вот поддерживают президента” пытаются бросить грязь в глаза людей», —говорит он.
Журналист-расследователь Арген Бактыбек уулу считает, что «было бы отлично закрыть их всех [гостелеканалы] и просто усилить пресс-службы государственных служб». Об этом 15 февраля он написал на своей странице в Фейсбуке.
«С момента получения независимости государственные СМИ показали свою несостоятельность. Было бы отлично закрыть их всех и просто усилить пресс-службы государственных служб. Например, сейчас пресс-служба МЧС работает очень оперативно. Получаем информацию из Турции практически моментально», — написал он.
Также Бактыбек уулу считает, что сейчас «в Кыргызстане реализуется проект по созданию государственной машины пропаганды на манер российской».
«На картинке лица государственной пропаганды. Запомните их. Нам всем это пригодится. Возможно, перед вами кыргызские аналоги Соловьева и Скабеевой. Вы их теперь будете часто видеть. Посмотрим, что будет в итоге. Скорее всего, государство расправится со всеми независимыми СМИ под аплодисменты, так называемых, дакансашников. После вряд ли вы сможете обратиться в “ЭлТР” и “КТРК” со своими проблемами. Там будут заняты расхваливанием президента и его свиты. Как обычно», — считает он.
Сколько денег выделяют на содержание гостелеканалов
Дата-журналисты «ПолитКлиники» в декабре прошлого года расследовали сколько денег уходит на государственные СМИ.
По их данным, ежегодно на содержание этих СМИ из республиканского бюджета выделяется более 700 млн сомов. Эти деньги уходят на финансирование 28 медиа, в их числе телеканалы, газеты, радио.
Туда же входят все государственные СМИ, которые вещают по Кыргызстану, областные каналы и газеты. Также из бюджета выделяются деньги на ретрансляцию международного телеканала «Мир».
По информации, данной Министерством финансов и Министерством культуры с 2007 года на содержание СМИ из республиканского бюджета было выделено более 10 млрд сомов.
Из них 6,6 млрд сомов приходится на НТРК. Это больше 64% из выделяемых для всех СМИ средств.
В 2022 году на финансирование государственных СМИ из бюджета была выделена рекордная сумма — 923 млн сомов.
Читать еще: «Политклиника»: Как правительство потратило десять миллиардов на содержание госСМИ и почему это плохо