Журналист напомнил, что кроме двух крупных телеканалов [НТРК и ЭлТР] есть «Пирамида», «5-й канал» и семь областных телеканалов. По его словам, на содержание региональных каналов тоже выделяется крупная сумма денег.

Исаков говорит, что на деньги, выделяемые на содержание НТРК и ЭлТР, в год можно построить минимум 20 детских садов.

Также он добавил, что в век интернета государственные телеканалы в своих соцсетях имеют меньше подписчиков, чем независимые СМИ и блогеры.

Гостелеканалы нужны

После материала Исакова, в тот же день некоторые пользователи соцсетей опубликовали посты с критикой в адрес журналиста. До этого, 15 марта Исмат Ибрагим, работавший на «5-м канале» и телеканале NewTV, выпустил ролик своей авторской программой «Фокус». В ней он говорил о «настоящей миссии» независимых СМИ.

Ибрагим под видео Исакова написал: «Вы тоже узнайте, как и где питаются, толстеют такие быки, как Исаков».

Ибрагим обвинительно сказал, что организация «Интерньюс» поддерживает независимые СМИ и тратит свои средства на «проекты, осуществляющие манипулирование информацией или [проекты], которые работают на них». Но он не предоставил никаких доказательств сказанным словам.

В настоящее время Исмат Ибрагим занимается своей авторской программой «Путешествуй по миру [Дуйно кыдыр]», которая выходит на «7-м канала», относящейся к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Бывший начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Жумаков придерживается мнения, что Исаков «выставил госканалы в плохом свете и наговаривает на них». Он потребовал от журналиста-расследователя открыто сказать «сколько он получает долларов от чужеземного государства».

В своем посте на Фейсбуке он написал: «Покажи, сколько денег выделяет США на СМИ и на таких как ты в других странах, давай уже по честному, раз начал, ждём ответа. Так сколько долларов выделяет госбюджет США на СМИ? Ты бы определился, какой ты патриот родины, чьи интересы здесь толкаешь и распространяешь, за счёт чего ты живёшь, если за счет американской зарплаты, то так и скажи как есть, ты же любишь говорить правду, вот и скажи, мы и здесь поймём тебя».

Ведущий программы «Президент Жапаров» на телеканале «Ала-Тоо 24» Айжигит Матраимов считает, что в сторону государственных СМИ «усилилось массовое давление». По его мнению, активно распространяются похожие друг на друга информации о том, что государственные СМИ получают деньги от выплат налогоплательщиков.

«Разве можно делать информационную манипуляцию, используя пост или видео одного блогера, которое было сделана на популистической ноте? Или мы должны были сидеть и молчать, а на материал, в котором человека сравнивают с животным “быком” отвечать да, мы такие?», — пишет он.

Руководитель Нарынского областного медиа-центра Каныкей Жунусова недовольна тем, что Исаков «придирается» к коллегам, работающим на гостелеканалах.

«Оценивать работу телевидения ютубом неправильно. Информацию на телевидении люди получают по телевизору. Он раскритиковал областные каналы, но у нас у каждого есть своя аудитория. В селах нет людей, которые с утра до ночи смотрят на небо и копаются в телефонах. Поэтому основные передачи и программы ставятся на вечернее время, так как простые люди приходят с работы, заканчивают домашние дела, а потом только сидят и смотрят телевизор», — написала она.