Прокуратура Ошской области начала проверку по факту увольнения милиционера Чубака Сыргыбека уулу. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее бывший сотрудник Ошской областной милиции Чубак Сыргакбек уулу пожаловался президенту и сообщил, что его незаконно уволили.

Однако в пресс-службе УВД Ошской области рассказали, что Сыргакбека уулу сняли с должности за избиение жены и трехлетнего сына.

Между тем жена бывшего милиционера опровергла эту информацию журналистам и сообщила, что следствие по факту «причинения легкого вреда здоровью» давно прекратилось.

Она отметила, что УВД Ошской области без ее разрешения распространяет фотографии, связанные с этим делом. На снимках у женщины были синяки на теле. Жена бывшего милиционера подчеркнула, что получила их, когда упала.

Сам Сыргабек уулу рассказал, что его вина по этому делу не была доказана. Он также считает, что правоохранительные органы распространяют ложную информацию и вмешиваются в частную жизнь, «пытаясь разрушить» семью с четырьмя детьми.

Увольнение милиционера

Бывший сотрудник Ошской областной милиции Чубак Сыргакбек уулу 30 августа пожаловался президенту и сообщил, что новый руководитель Женишбек Абитов якобы незаконно его уволил.

«После того, как Абитов пришел к власти, начал отдавать приказы в свою пользу. Меня недолюбливают, так как я работаю в рамках закона, не подчиняюсь этим приказам […] Абитов вызвал меня отдельно и сказал: “Если хочешь остаться работать на своем месте, ты знаешь, что делать, или я тебя уволю”. И намекнул на деньги», — сообщил он.

Он рассказал, что обжаловал это решение в суде, и должен быть обратно восстановлен в должности. Однако, по его словам, решение суда не исполняется.

В свою очередь в пресс-службе УВД Ошской области рассказали, что Сыргакбека уулу сняли с должности в июле 2021 года за избиение жены и несовершеннолетнего сына.

«11 июля 2021 года в Кара-Суйскую районную милицию обратилась 28-летняя жительница села Фуркат Шаркского айыльного аймака. В заявлении говорилось, что 10 июля примерно в 16:00 муж Чубак Сыргакбек уулу избил ее и ее трехлетнего сына», — говорилось в сообщении.

В милиции добавили, что по этому факту Кара-Суйское РОВД начало досудебное производство по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Судмедэкспертиза показала, что пострадавшая и ее сын получили легкие телесные повреждения, причинившие кратковременный вред их здоровью.

В УВД отметили, что Сыргакбек уулу подал в суд, чтобы вернуться на прежнее место работы.