В городе Кара-Куль Джалал-Абадской области 26-летний мужчина подозревается в совращении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в правозащитной организации «Справедливость».

По их данным, в организацию обратилась 69-летняя женщина. Она рассказала, что 15 июля ее 14-летняя внучка сбежала из дома, захватив с собой 50 тысяч сомов. Правоохранители нашли несовершеннолетнюю спустя четыре дня в Бишкеке. Тогда выяснилось, что она сбежала в столицу с 26-летним мужчиной.

Женщина также сообщила, что этот гражданин вступал в половую связь с ее несовершеннолетней внучкой, уверяя, что между ними любовь. А позже родственники мужчины распространили слухи о том, что девочка имела интимные связи до него.

«Мы написали заявление в ОВД Кара-Куля, и, несмотря на тяжкое преступление, мужчину отпустили под подписку о невыезде», — рассказала она.

В организации отметили, что 25 июля женщина поехала в Бишкек, где написала заявление на имя Генпрокурора и главы МВД. Мужчину заключили под стражу 15 августа после «некоторого резонанса» в СМИ.

Между тем в УВД Джалал-Абадской области сообщили «Клоопу», что по факту возбудили уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Назначены все необходимые экспертизы. Мужчина пробудет под стражей до 15 сентября.

Насилие в отношении детей

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

Среди 55 случаев сексуального насилия зарегистрировано: 19 фактов изнасилования, 5 попыток сексуального насилия, 23 попытки насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также 8 фактов развратных действий.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками.

Президент Садыр Жапаров 12 августа подписал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми.

Согласно документу увеличиваются сроки лишения свободы и размеры штрафов за совершение преступлений против половой неприкосновенности и духовно-нравственного здоровья детей. В законопроекте предлагалось увеличить сроки лишения свободы с 15 до 25 лет.

Также лица, совершившие такие преступления, не будут освобождаться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, душевной болезнью или временным психическим расстройством. Кроме того, к этим лицам не будут применять условно-досрочное освобождение и амнистию.

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