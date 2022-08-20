Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров просит кыргызстанцев озвучить предложения по развитию туризма в стране. Свое обращение он опубликовал на странице в Facebook.

Кыргызстанцы могут оставить свои предложения под постом главы Кабмина. На некоторые из них Жапаров отвечает сам.

Туризм и «плохие новости»

Ранее Жапаров заявил, что развитию туризма в республике вредят «плохие новости».

Он привел в пример изнасилование девочки-подростка двумя милиционерами.

«[…] Если посмотрим на изнасилование маленькой девочки, об этом все написали, теперь [туристы] говорят, что не будут приезжать с детьми. Помните в прошлом году [была новость], которая висела на всех сайтах три недели об изнасиловании 72-летней бабушки? Нажимают на любой русскоязычный сайт, казахи и русские, которые хотят приехать, читают новости и выбирают другие страны», — сказал Жапаров.

Глава Кабмина сообщил, что в Грузии договорились скрывать все плохие события. Он отметил, что там «плохие новости пишут маленьким шрифтом на заднем плане, на грузинском языке, а на переднем плане постоянно хвалят Грузию».

Аналогичное заявление Жапаров делал четыре года назад и сейчас повторил его. Тогда он был депутатом от фракции «Бир Бол» и даже предложил запретить публиковать негативные новости на русском языке и в интернете.

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