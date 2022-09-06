Новость обновлена в 16:42.
Троим сотрудникам ГУОБДД и жене одного из них прокуратура Таласа вручила уведомление о подозрении в неоказании помощи. Речь идёт о деле об убийстве 30-летней женщины, в котором виновным признали ее мужа — коллегу подозреваемых, младшего инспектора ГУОБДД.
По словам пресс-секретаря УВД Таласской области Динары Сарногоевой, следствие ведет милиция города Талас.
Убийство 30-летней женщины произошло 29 декабря 2021 года. По подозрению в убийстве задержали супруга убитой — сообщалось, что он избил жену до смерти.
В августе в СМИ появилось обращение родных убитой. Они были недовольны тем, что суд затянулся, а наказание подозреваемый так и не получил.
«Прошло уже восемь месяцев. Мы обращались ко всем, вплоть до прокурора. Материалы и видео есть, почему его не арестовывают? Ведь есть все доказательства», — сказали родные женщины.
В Таласском областном суде тогда пояснили, что дело поступило в суд только 18 мая 2022 года.
30 августа суд признал младшего инспектора ГУОБДД виновным в убийстве супруги и осудил на 12,5 лет.
Фемицид в Кыргызстане
Согласно рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин), Кыргызстан — наиболее опасная страна для женщин среди центральноазиатских республик. В этом глобальном рейтинге Кыргызстан оказался на 97 месте из 170 государств, в которых оценивалось положение женщин.
Анализ «Клоопа» показал, что в Кыргызстане подавляющее число убийств женщин совершается мужчинами — в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья, интимные партнеры и сожители — такие убийства называются фемицидом.
Фемицид в Кыргызстане является прямым следствием семейного насилия. Агрессоры, избивая женщин, остаются безнаказанными. Издевательства над женщинами могут длиться годами, пока все не закончится насильственной смертью зачастую женщины, а в редких случаях мужчины.
Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.
По теме: «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане
Знакомый, член семьи, партнер. Показываем на данных, кто чаще всего насилует женщин в Кыргызстане
Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.
Адреса кризисных центров:
- Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;
- Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;
- ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;
- Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;
- Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;
- Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;
- ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;
- НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;
- Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;
- Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;
- Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;
- ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;
- Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;
- Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;
- Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.