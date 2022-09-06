Новость обновлена в 16:42.

Троим сотрудникам ГУОБДД и жене одного из них прокуратура Таласа вручила уведомление о подозрении в неоказании помощи. Речь идёт о деле об убийстве 30-летней женщины, в котором виновным признали ее мужа — коллегу подозреваемых, младшего инспектора ГУОБДД.

По словам пресс-секретаря УВД Таласской области Динары Сарногоевой, следствие ведет милиция города Талас.

Убийство 30-летней женщины произошло 29 декабря 2021 года. По подозрению в убийстве задержали супруга убитой — сообщалось, что он избил жену до смерти.

В августе в СМИ появилось обращение родных убитой. Они были недовольны тем, что суд затянулся, а наказание подозреваемый так и не получил.

«Прошло уже восемь месяцев. Мы обращались ко всем, вплоть до прокурора. Материалы и видео есть, почему его не арестовывают? Ведь есть все доказательства», — сказали родные женщины.

В Таласском областном суде тогда пояснили, что дело поступило в суд только 18 мая 2022 года.

30 августа суд признал младшего инспектора ГУОБДД виновным в убийстве супруги и осудил на 12,5 лет.

Фемицид в Кыргызстане

Согласно рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин), Кыргызстан — наиболее опасная страна для женщин среди центральноазиатских республик. В этом глобальном рейтинге Кыргызстан оказался на 97 месте из 170 государств, в которых оценивалось положение женщин.

Анализ «Клоопа» показал, что в Кыргызстане подавляющее число убийств женщин совершается мужчинами — в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья, интимные партнеры и сожители — такие убийства называются фемицидом.

Фемицид в Кыргызстане является прямым следствием семейного насилия. Агрессоры, избивая женщин, остаются безнаказанными. Издевательства над женщинами могут длиться годами, пока все не закончится насильственной смертью зачастую женщины, а в редких случаях мужчины.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

По теме: «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане

Знакомый, член семьи, партнер. Показываем на данных, кто чаще всего насилует женщин в Кыргызстане

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров: