Госслужба финразведки (ГСФР) при правительстве Кыргызстана потребовала у коммерческих банков предоставить данные обо всех их клиентах ради «борьбы с коррупцией». Это требование нарушает закон «О банках и банковской деятельности».

Письмо с таким требованием финразведка разослала банкам 10 декабря, пишет агентство 24.kg. Журналисты издания получили копию письма с грифом «Для служебного пользования» — документ подписал председатель финразведки Гуламжан Анарбаев.

Финразведка хочет, чтобы сотрудники коммерческих банков заполнили специальную форму, в которой нужно перечислить информацию о клиентах банков: их ФИО, идентификационные номера, номера их ячеек и счетов, а также дату их открытия.

По данным ведомства, эти данные нужны ему, чтобы «бороться с коррупцией» и ускорить коммуникацию финразведки и банков для получения конфиденциальных данных.

Как только финразведка получит требуемые данные, она структурирует их в реестр по банковским счетам и ячейкам.

Ведомство надеется, что этот подход повысит эффективность его сотрудников, снизит объемы документооборота, а также уменьшит риски по утечке конфиденциальной информации.

«Формирование реестра банковских счетов и ячеек позволит [нам] выполнить 43-ю рекомендацию ОЭСР [Организации экономического сотрудничества и развития], предусмотренной в Отчете 4-го раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией», — говорится в письме финразведки.

В пресс-службе финразведки журналисту «Клоопа» подтвердили, что их ведомство рассылало банкам такое письмо. В ГСФР считают, что их действия не противоречат законам Кыргызстана.

Банки против требования финразведки

Президент Союза кыргызских банков Анвар Абдраев не одобряет инициативу финразведки. В интервью 24.kg он сказал, что обсудил этот вопрос с коммерческими банками.

«Мы пришли к единому мнению, что это требование [финразведки] противоречит Конституции и законам, бьет по имиджу банковской системы страны и переходу на безналичный расчет», — считает Абдраев.

Он также назвал действия финполиции «неправомерными»: «Они навредят в экономическом плане. Инвестиционная привлекательность Кыргызстана находится под ударом».

Требование финразведки законно?

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев назвал требование финразведки «некорректным» — по его словам, госорган неправильно составил запрос на предоставление сведений о владельцах счетов и ячеек.

Эралиев сказал, что финразведка действительно может запрашивать эту информацию, но каждый раз должна указывать конкретного клиента банка, сведения о котором ее интересуют. «Просить всё и про всех и у всех банков — это незаконно», — сказал юрист.

В августе 2018 года закон «О Нацбанке, банке и банковской деятельности» изменили. Теперь, согласно его 130 статье, банки обязаны раскрывать банковскую тайну по запросу финразведки — «в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Однако, в следующей — 131 — статье объясняются требования к такому запросу. В нем нужно прописать, по какой причине милиции или финразведке нужно получить конфиденциальную информацию банка и обосновать законность этого запроса.

«В случае несоответствия запроса о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, требованиям настоящей статьи, банк обязан отказать в предоставлении информации, составляющей банковскую тайну.», — говорится в законе.