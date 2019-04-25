Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова заявила 25 апреля, что причиной ухудшения самочувствия школьников в Баткенской области стала не вакцинация, а кишечная палочка.

По ее словам, перед вакцинацией школьники съели уличную еду, а у одного госпитализированного ученика ухудшилось самочувствие из-за боязни иглы.

«В Баткенской области с начала года этой вакциной привили более 20 тысяч человек и побочных реакций ни у кого не зафиксировали», — сказала Ишенапысова.

Она добавила, что прививка от дифтерии и столбняка не дает таких побочных эффектов как тошнота и рвота.

В Баткенской области в начале апреля госпитализировали семерых школьников после прививок от дифтерии и столбняка. Двоих из них поместили в реанимационное отделение. Дети жаловались на слабость, их тошнило, а некоторые школьники упали в обморок.

На следующий день выписали шестерых школьников и лишь одна девочка осталась под присмотром врачей.

Тогда специалисты Минздрава предположили, что дети испугались иглы, но чтобы выяснить реальные причины ведомство создало специальную комиссию.

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