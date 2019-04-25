Кыргызские СМИ сообщили, что знахарь Хашим Зайналиев вылетел из Кыргызстана в Оман.

«Власти Омана разрешили ему работать. Он покинул Кыргызстан вместе с семьей», — приводит слова близких Зайналиева 24.kg.

В фейсбуке также появилась информация об отъезде Зайналиева. Пользовательница Ташбү Жамиловна пишет в своем посте, что «сильно огорчена» отъездом знахаря.

«Мы, кыргызский народ, не смогли воспользоваться, сохранить, защитить его знания и научиться. Он своими знаниями сохранял [жизни] людей, которые были при смерти. Теперь он ушел, теперь другой народ будет пользоваться [его знаниями]», — написала она.

Отъезд Зайналиева произошел спустя неделю после того, как городской суд Бишкека запретил ему заниматься врачеванием и оштрафовал на 100 тысяч сомов. Это решение приняли из-за того, что у знахаря не было лицензии на лечение пациентов.

В июле 2017 года Зайналиев уже заявлял о прекращении своей практики в Кыргызстане и отъезде на Ближний Восток, но затем вернулся.

В 2016 году он попытался без наркоза ампутировать грудь своей пациентки, больной раком — женщина умерла. После этого минздрав и МВД попытались закрыть клинику, но у них ничего не получилось. Сам Зайналиев заявлял, что его от лечения больных «не остановит никто, кроме всевышнего Аллаха».