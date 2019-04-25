Конституционная палата 24 апреля заявила, что председатель Верховного суда не обязан представлять ежегодные отчеты перед парламентом, как этого требует закон о регламенте Жогорку Кенеша.

Свое решение палата объясняет тем, что это требование «противоречит Конституции», «устанавливает доминирование парламента» и «нарушает баланс между ветвями власти».

«Судебная власть должна быть независимой. Степень независимости судебной власти, учитывая ее социальную и правовую природу, должна быть выше в сравнении с другими ветвями государственной власти, поскольку в демократическом правовом государстве высшей властью является власть закона», — пишет пресс-служба Конституционной палаты.

Таким образом палата удовлетворила февральское обращение Верховного суда, в составе которого она работает. В обращении говорилось, что в Конституции не прописана норма о том, что председатель суда должен отчитываться перед парламентом.

С позицией Верховного суда согласна юрист Фатима Якупбаева, которая сказала в интервью журналисту «Клоопа», что Верховный суд «вправе не представлять ежегодные отчеты о своей работе парламенту».

В целом, отчет парламенту со стороны Верховного суда не сильно влиял на работу последнего. Согласно Конституции, все кадровые перестановки, в том числе назначение и снятие с должности председателя Верховного суда, делает президент. Парламент же может одобрить или не согласиться с кандидатурой, представленной президентом.

Парламент может снять судью Верховного суда с должности лишь в том случае, если его поведение перестанет быть безупречным. В этом случае за снятие с должности судьи должны проголосовать не менее 80 депутатов.