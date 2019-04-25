Депутаты Жогорку Кенеша проголосовали за то, чтобы признать отчет о работе правительства под руководством Мухаммедкалыя Абылгазиева удовлетворительным.

Это решение поддержали 100 депутатов, против проголосовал один парламентарий.

«Я прошу прощения за тех, кем вы не довольны. Мы надеемся на совместную работу, мы многое поняли, мы будем делать большие шаги по реформам», — сказал Абылгазиев.

Обсуждение работы правительства за 2018 год продолжалось в парламенте два дня.

Предыдущее правительство Сапар Исакова, ближайшего соратника экс-президента Алмазбека Атамбаева, парламент отправил в отставку 18 апреля 2018 года всего за несколько часов.

В этот же день депутаты сформировали нынешнее правительство во главе с Абылгазиевым, а на следующий день президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о его назначении. Все это произошло на фоне конфликта между Атамбаевым и его преемником Жээнбековым.

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