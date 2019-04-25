Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что назначил Алмаза Мамбетова на должность руководителя Госрегистрационной службы из-за того, что тот будучи мэром города Балыкчы «сделал хорошие шаги» по цифровизации, а также потому что он «хороший менеджер».

После этого Абылгазиеву напомнили, что ранее в интернете опубликовали запись телефонного разговора между Мамбетовым и бывшим мэром Балыкчи Сатыбеком Шамшудиновым. Тогда Мамбетов угрожал Шамшудинову физической расправой и пригрозил «в*ебать его судом».

«Я [Мамбетову] уже сказал, чтобы он меньше использовал матерные слова или вообще не использовал», — прокомментировал Абылгазиев.

Алмаз Мамбетов возглавил ГРС 19 апреля, на этой должности он сменил Алину Шаикову. Глава правительства уволил ее на фоне скандала, связанного с тендером на закупку биометрических загранпаспортов.