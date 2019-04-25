Активист Гулжигит Исаков написал на своей странице в фейсбуке, что начальник милиции Кара-Кульджинского УВД Мартбек Зикиров и еще один милиционер извинились перед его родителями за допрос о деятельности их сына.

«Начальник УВД Кара-Кульджи вчера пришел со своим сотрудником к дому моих родителей и попросил прощения. Это было по мужски! Все мы ошибаемся в этой жизни. Выражаю глубокую благодарность», — написал Исаков.

Однако сам Зикиров утверждает, что не извинялся перед родителями Исакова.

«Мы с сотрудником пошли в дом Исакова и объяснили, что мы выполняли свою работу. Он пишет, что мы попросили у его родителей прощения. Но мы так не говорили», — сказал Зикиров.

Ранее активист сообщил, что после его выступления на митинге в поддержку Садыра Жапарова к его родителям пришли милиционеры и допросили их. Кроме родителей, милиция также вызвала на допрос и сестру Исакова в Оше.

После того, как Исаков сообщил о допросе своих близких, в милиции сообщили, что разговаривали с его родственниками, чтобы убедиться, что Исаков проживает в их районе.

Митинг в поддержку Текебаева и Жапарова

Гулжигит Исаков принимал участие в митинге в поддержку осужденных политиков Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова, который прошел в Бишкеке 23 апреля.

Во время выступления депутата Каныбека Иманалиева, Исаков выкрикнул, что тот должен выступать с трибуны парламента. В ответ Иманалиев назвал его «провокатором Атамбаева».

На митинге Исаков заявил, что власти договорились с представителями Текебаева о том, чтобы пересмотреть его дело по новым обстоятельствам.

Уголовное дело осужденного оппозиционера Омурбека Текебаева пересмотрят 3 мая. Адвокаты Текебаева настаивают на пересмотре сроков наказания, а не деталей дела. Заседание суда по делу Жапарова состоится 30 апреля.

Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы за коррупцию, однако по амнистии его срок сократился до 4,5 лет. Садыра Жапарова обвинили в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Хотя Каптагаев не имел претензий к Жапарову и говорил о его невиновности, оппозиционного политика осудили на 11,5 лет лишения свободы.

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