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Системы денежных переводов в России ввели лимит в 100 тысяч рублей в месяц для отправки денег в Кыргызстан. Центральный банк России объяснил установление лимита борьбой с теневыми операциями.

Национальный банк Кыргызстана сообщил «Клоопу», что система денежных переводов «Золотая Корона», которой часто пользуются кыргызские мигранты, с 16 апреля ограничила сумму переводов в Кыргызстан по рекомендации Центрального банка России.

«Теперь общая сумма перевода, которую клиент вправе совершить в течение месяца, не может превышать 100 тысяч рублей», — сообщили в Нацбанке Кыргызстана.

На сайте системы денежных переводов Western Union также говорится, что в Кыргызстан можно перевести только до 100 тысяч рублей в месяц.

По оценкам Нацбанка Кыргызстана, физлица через системы денежных переводов отправляют из России в Кыргызстан в среднем 30 тысяч рублей.

Нацбанк считает, что эти ограничения могли ввести для предпринимателей, которые через системы денежных переводов платят за товары и услуги.

Российское издание «Ведомости» написало, что ограничение в 100 тысяч рублей в месяц коснулось не только Кыргызстана, но и Вьетнама с Китаем. Для переводов в Казахстан установили лимит в 150 тысяч рублей.

Платежные системы Contact и «Золотая корона» подтвердили «Ведомостям» введение лимитов на переводы, но не сообщили их причину.

Издание, ссылаясь на собственные источники, объяснило, что Центральный банк России так борется с теневыми операциями.

«Иностранные граждане, торгующие на рынках, таким образом отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юрлиц», — написало издание.

Теперь кыргызстанцы могут переводить большие суммы в Кыргызстан только через свои счета в российских банках. Однако эта услуга обходится дороже и для нее требуются документы, что является проблемой для нелегальных мигрантов в России.

Влияние на экономику

Кыргызстан занимает первое место в мире по отношению денежных переводов к ВВП — они составляют почти 40% от ВВП страны. Большая часть переводов поступают в Кыргызстан из России — в 2018 году кыргызстанцы перевели на родину более 2,6 миллиарда долларов.

Зависимость от денежных переводов опасна для кыргызской экономики. Это показал российский кризис 2014-2015 годов — денежные переводы снизились, а бедность выросла на 1,5 процента.

Лимит, введенный российскими платежными системами, может привести к снижению денежных переводов мигрантов в Кыргызстан, что в итоге негативно повлияет на экономику страны.

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