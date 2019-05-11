Фото: МЧС

Утром 11 мая МЧС сообщило о том, что пожар на нефтебазе в Джалал-Абаде был потушен. Это было действительно серьезное происшествие — нефтебаза загорелась около 9 часов 10 мая, поблизости были жилые дома и другие нефтехранилища, огонь мог перекинуться на них.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Из-за пожара около 2000 человек были эвакуированы из своих домов. Количество пожарных расчетов выросло с семи до 12, и к 17 часам 10 мая они локализовали огонь.

Фото: МЧС

В пожаре серьезно пострадал охранник нефтебазы — у парня 1995 года рождения ожоги 50% тела. Ранее мы сообщали о пострадавшем пожарном — по информации МЧС у него ожоги 3% тела и он отказался от госпитализации.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Как повлиял пожар на нефтебазе на состояние окружающей среды в Джалал-Абаде пока неизвестно — это еще предстоит выяснить.