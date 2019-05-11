Сапар Исаков

Год назад Сапар Исаков, который тогда был премьер-министром страны, презентовал проекты «Таза Коома» — государственной программы по цифровизации страны.

Тогда Исаков объявил, что в тестовом режиме уже заработали услуги по онлайн-регистрации юридических лиц, получению патента через интернет, «Безопасный город» и система коммуникации между госорганами «Тундук».

Кроме этого, в стадии разработки находился единый реестр учета преступлений и проступков (ЕРПП), а также оставшиеся компоненты «Безопасного города», которые в идеале, должны были анализировать ситуацию с пробками, уровень загрязнения воздуха и так далее.

Однако после того, как Исакова сняли с должности премьер-министра, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков трансформировал программу «Таза Коом» в «Цифровой Кыргызстан».

Что изменилось спустя год?

За это время одним из самых крупных проектов по цифровизации страны, который запустился в Кыргызстане, стала система обеспечения безопасности на дорогах «Безопасный город». Установкой камер на дорогах Бишкека занималась российская компания «Вега».

Кроме того, в Кыргызстане заработал Единый реестр проступков и преступлений (ЕРПП). Эту систему ввели для «снижения коррупционных рисков» в правоохранительных органах. С помощью ЕРПП граждане могут отслеживать, на каком этапе находится их обращение в милицию или генпрокуратуру.

Тем не менее, президент Жээнбеков неоднократно критиковал госорганы за медленные темпы по цифровизации. В декабре 2018 года он заявил, что за последние семь лет в стране на цифровизацию потратили около $50 млн, но ожидаемых результатов это не принесло.

По мнению главы государства, цифровизация должна стать одним из основных инструментов борьбы с коррупцией в госведомствах. «Моя главная цель — устранить коррупцию через построение цифрового общества для каждого гражданина», — заявил Жээнбеков.

Сапар Исаков и Гульнура Торалиева

«Таза Коом» vs. «Цифровой Кыргызстан»

По словам Гульнуры Торалиевой — бывшей советницы Исакова и члена команды «Таза Коом» — отличие между двумя концепциями цифрового развития Кыргызстана лишь в названии.

«[Команда “Таза Коома”] за год осуществила 30 проектов […] “Безопасный город” был подготовлен силами местных разработчиков. Я не знаю, зачем туда привлекли “Вегу”. Основное отличие между нашим тестовым запуском и финальным — в количестве камер», — сказала Торалиева.

Она считает, что критика Жээнбекова в адрес чиновников из-за слабых темпов цифровизации связана с тем, что многие высококвалифицированные специалисты покинули команду «Таза Коома».

«Я не думаю, что президент заинтересован в том, чтобы цифровизация страны тормозилась […] Но есть заинтересованность [в приостановлении цифровизации] некоторых чиновников в госорганах, которые занимаются цифровизацией ради дележки ресурсов», — сказала Торалиева.

Талант Султанов, бывший советник Исакова, также считает, что концепция «Цифрового Кыргызстана» во-многом совпадает с идеями «Таза Коома».

«В стратегии устойчивого развития Кыргызстана цифровизация страны называется “Таза Коом”, поэтому не надо бояться называть программу своим именем», — сказал Султанов.

Кубаныч Шатемиров

«Цифровой Кыргызстан» дополняет «Таза Коом»

По словам зампредседателя Госкомитета информационных технологий и связи Кубаныча Шатемирова, концепцию «Цифровой Кыргызстан» создали для контроля над запуском электронных сервисов.

«Как таковой утвержденной концепции ”Таза Коома” на сегодняшний день не было, и была необходимость цифровых реформ в сфере трансформации страны для резкого скачка в развитии экономики, социальной сфере и так далее. Одно просто дополняет другое […] первая пятилетка обозначена как “Цифровой Кыргызстан”», — сказал Шатемиров.

Он заявил, что после утверждения дорожной карты «Цифрового Кыргызстана» никакие проекты «Таза Коома» не приостанавливались.

«На сегодняшний день, в “Цифровом Кыргызстане” больший акцент сделан на реализацию запланированных проектов, повысили контроль за их запуском. Все проекты, начатые при “Таза Кооме”, и сейчас продолжаются. После принятия дорожной карты “Цифрового Кыргызстана”, каждому ведомству и министерству поставлены конкретные цели и задачи по цифровизации», — сказал Шатемиров.

Он добавил, что основные цели «Цифрового Кыргызстана» заключаются в создании новых возможностей для населения через цифровые сервисы, повышения результативности работы госорганов и борьбу с коррупцией, а также экономический рывок через цифровую трансформацию.

«Через пять лет мы хотим многие госуслуги ликвидировать, потому что в них уже отпала необходимость. Например, где государство требует от граждан предоставлять информацию через справки. Для этого нужно наладить электронное взаимодействие между госорганами, и в этом нам помогает проект “Тундук”. Мы планируем полностью его запустить до конца этого года», — сказал Шатемиров.

Сейчас Кыргызстан находится на втором этапе цифрового развития, хотя Жээнбеков говорил, что страна должна вый ти уже на четвертый уровень цифрового развития.

«Первый уровень означает внутреннюю автоматизацию госорганов. Второй этап подразумевает их объединение между собой. На третьей и четвертой стадии развития электронного правительства ожидается не только автоматизация госуслуг, но и оптимизация бизнес-процессов. То есть, госорганы должны перейти на полное цифровое управление», — объяснил Шатемиров.

Дастан Догоев

Гражданские активисты не доверяют Жээнбекову

За последние несколько месяцев Госкомитет нацбезопасности задержал несколько чиновников, которые так или иначе были связаны с цифровизацией страны. Их аресты связаны с тендером по изготовлению электронных загранпаспортов, который проводила Государственная регистрационная служба.

К примеру, 8 мая ГКНБ допросил советника президента по цифровизации Дастана Догоева, а перед этим спецслужбы задержали директора госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдуллаева, замглавы Госрегистрационной службы Русланбека Сарыбаева и статс-секретаря ведомства Данияра Бакчиева.

Подобные меры возмутили гражданских активистов. К примеру, в знак протеста экспертный совет при президенте покинул Азиз Абакиров. Он вышел оттуда вскоре после ареста сотрудников «Инфокома».

«На вас, господин президент, ложилась огромная историческая ответственность изменить Кыргызстан к лучшему, и мы были готовы вам в этом помочь […] Цифровизация Кыргызстана под большим вопросом! Мы не согласны с вами, господин президент! Мы больше не верим вам!», — написал он в своем письме.

Также к Жээнбекову неоднократно обращалась правозащитница Рита Карасартова, которая призывала его созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть полномочия председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова.

«Репрессии против честных госслужащих раскручиваются с ужасающей скоростью. Скандал вокруг биометрических паспортов создан искусственно с целью дискредитировать руководство ГРС и “Инфокома”, чтобы беспрепятственно продолжать захватывать всю информационную базу государства», — заявила Карасартова в одном из обращений.

Сам Жээнбеков заявил 22 апреля, что относится с «большим уважением» к обращениям гражданского общества, однако попросил не делать поспешных выводов.

«Это хорошее явление, когда гражданский сектор очень сильный, а граждане не равнодушны к государственным вопросам. Но вокруг тендеров очень много споров. Поэтому призываю не делать поспешных выводов. Все должно быть в рамках закона. Если закон нарушен, кто бы то ни был, должен быть привлечен к ответственности», — сказал президент.

Он также добавил, что «цифровизация была и остается приоритетным направлением его президентской деятельности».