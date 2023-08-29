Первомайский райсуд Бишкека отпустил под домашний арест шурина генпрокурора Курманкула Зулушева. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе суда.

Отмечается, что меру пресечения родственнику Зулушева суд изменил еще 30 мая по ходатайству следователя ГКНБ. 7 июля срок домашнего ареста был продлен до 14 сентября.



18 марта ГКНБ сообщил о задержании шестерых таможенников и трех бизнесменов по подозрению в контрабанде товаров из Китая. Предварительный ущерб государству оценили в почти 1 млрд сомов.

В ведомстве говорили, что среди задержанных есть родственники высокопоставленных лиц, но кого именно не уточняли.

Анонимные телеграм-каналы со ссылкой на источники писали, что среди задержанных по подозрению в контрабанде есть близкий родственник генпрокурора Курманкула Зулушева. В сообщении говорилось, что родственника Зулушева «пытаются всеми силами вытащить, но ГКНБ же пока не дает добро».

Затем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подтвердил эту информацию. Он сообщил, что задержан шурин генпрокурора, но отметил, что никаких разногласий между ним и Зулушевым нет.

