Сообщество «Ветераны 365» почтило память погибших в Великой Отечественной войне — в ночь на 22 июня активисты зажгли на бишкекской площади Победы более 1400 свечей, из которых сложили слова «Мы помним».

«Ветераны 365» с 2016 года 22 июня проводят акцию «Свеча памяти» — она посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне, части Второй мировой войны, которая началась с нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года.

По словам организаторов, в акции участвовали около 300 человек. «Зажжение “Свечи памяти” — это высокая дань уважения, дань памяти героям, которые погибли за нашу Родину», — сказали организаторы.

Во Второй мировой войне участвовали около 365 тысяч жителей Киргизской ССР — из них, по разным данным, погибли 90-115 тысяч человек.

Сама Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945 года. Страны бывшего СССР в основном празднуют другие даты, связанные с войной: например, 9 мая — «день победы Советского союза над нацистской Германией».

«Ветераны 365» — благотворительная организация, которая помогает ветеранам Второй мировой войны. Чаще всего активисты призывают помогать пенсионерам не только во время праздников, но на постоянной основе. По данным минсоцтруда, на май 2018 года в Кыргызстане осталось 475 ветеранов.