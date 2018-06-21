Со-основатель «Клоопа» Бектур Искендер проведёт свою первую школу журналистики в Кыргызстане после перерыва в целых три года. Не упустите этот шанс!
Школа будет проходить в Бишкеке с 23 июля по 3 августа 2018 года. Лучшие её ученики останутся в «Клоопе» стажироваться.
Чему меня научат?
Вы дочитали до третьего абзаца этого объявления? Прекрасно! Слишком много текстов пишут, к сожалению, так, что их не дочитывают до третьего абзаца. Вас же научат писать интересно.
Но не только это важно для хорошей журналистики. Вас научат находить важные истории. Вас научат видеть необычное в повседневном — самое невероятное, возможно, происходит возле вашего дома, а вы даже не догадываетесь!
Вас научат раскрывать сложные проблемы доступным языком — чтобы все ваши друзья, родственники, коллеги говорили вам: «Обалдеть, какую крутую историю ты рассказала1! Оторваться невозможно было!»
1 — или рассказал
На второй неделе курсов мы разделим вас на две команды: одни будут больше учиться работать с текстами, другие — с видео. Занятия будут проходить в будние дни, с 14:00 до 19:00 каждый день.
Окей! А кто такой Бектур Искендер?
Бектур основал «Клооп» вместе со своим другом Ринатом Тухватшиным в 2007 году.
Последние три года они не занимаются ежедневным контентом «Клоопа» и посвятили себя экспериментам и международному развитию своего детища.
Это одна из причин, почему Бектур стал проводить меньше времени в Кыргызстане, чем когда-либо. Будучи за границей, он, в том числе, выступил в 2016 году на конференции TED, самой крутой конференции мира (не путать с TEDx!).
Вот его выступление, посмотрите:
Чего только в своей журналистской карьере Бектур не перепробовал — от работы главным редактором и создания новостного веб-сайта до освещения военных конфликтов и съёмок реалити-шоу.
Ещё он стоял у истоков Кыргызской космической программы и Школы спутникостроения для девочек.
А в чём фишка «Клоопа» и зачем там стажироваться?
Помимо того, что «Клооп» — единственное центральноазиатское медиа, про которое есть TED talk, это ещё и невероятное смелое СМИ с огромным авторитетом не только в Кыргызстане, но и, не побоимся этого сказать, во всём мире.
“Клооп” был создан для того, чтобы развивать в Кыргызстане качественную и независимую журналистику. Ещё мы никогда не боимся экспериментировать и даже полностью менять свои форматы и направление, если того требует время.
Несколько самых захватывающих историй про «Клооп»:
• В 2010 году мы целые сутки были единственным кыргызским онлайн-медиа, которое рассказывало всю правду о зарождающейся апрельской революции. Пока все остальные обходились лживыми пресс-релизами МВД, мы рассказывали в прямом эфире о том, как власть потеряла контроль над целой областью Кыргызстана.
• Мы никогда не боялись расследовать деятельность даже тех, кто даёт нам гранты. Когда сайт «Викиликс» выпустил утечку депеш посольств США всего мира, мы одними из первых начали писать о том, как посольство США в Бишкеке сотрудничало с (очень стрёмным) президентом Бакиевым и его семьёй. Да, мы уже к тому времени получали грант, в том числе, от этого же посольства, ну и что? Принципы честной и точной журналистики всегда были для нас важнее.
• Мы выпустили очень крутое расследование про веб-сайт «Самара», который незаконно содержался на правительственном сервере перед выборами президента Кыргызстана 2017 года и мог повлиять на их результаты. Это расследование было таким громким, что (теперь уже бывший) президент Алмазбек Атамбаев назвал его «провокацией», а нас — «клопами на теле Кыргызстана». Мы считаем, что когда президент в такой коррумпированной стране, как наша, ненавидит какое-то СМИ, то это один из признаков высокого качества нашей работы.
• Мы не только освещаем политику, конечно. Мы стараемся рассказывать интересные истории о самых разных людях — о геймерах, о хард-рок-музыкантах, о жителях горных деревень, о празднующих новый год в карете скорой помощи, и даже о том, как делали единственные фотографии Курманжан Датки.
• Чёрт, мы такие крутые, что можно было бы ещё кучу пунктов сюда написать, но вы устанете это читать. Приходите на курсы, сами поймёте и добавите ещё историй успеха в нашу копилку.
А сколько будет длиться потом стажировка?
Если вы здорово проявите себя на тренинге, то мы гарантируем вам стажировку как минимум до октября 2018 года (то есть, больше двух месяцев после окончания школы). Но нет никаких лимитов — вы можете потом остаться в «Клоопе», например, фрилансером, и получать гонорары за свой труд.
Ну а, кто знает, кто-то из вас может быть в будущем станет и частью нашего штата.
Убедили! Сколько стоят эти курсы?
БЕСПЛАТНО ВСЁ!
В чём подвох?
Ни в чём. Мы хотим, чтобы наши курсы были действительно доступны всем желающим. Нам, кстати, даже финансово выгодно обучать вас бесплатно — самые лучшие из вас останутся в «Клоопе» и будут производить очень крутой контент, который будет приносить деньги и вам, и нам. Win win.
Сколько людей возьмёте?
Не больше двадцати. Увы, мы не можем взять больше из-за физических ограничений, но мы проводим такие школы регулярно, поэтому подавайте на все будущие школы тоже!
Заполните эту форму, и мы свяжемся с теми из вас, кто пройдёт: