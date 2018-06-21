• Мы никогда не боялись расследовать деятельность даже тех, кто даёт нам гранты. Когда сайт «Викиликс» выпустил утечку депеш посольств США всего мира, мы одними из первых начали писать о том, как посольство США в Бишкеке сотрудничало с (очень стрёмным) президентом Бакиевым и его семьёй. Да, мы уже к тому времени получали грант, в том числе, от этого же посольства, ну и что? Принципы честной и точной журналистики всегда были для нас важнее.