Портрет Алмазбека Атамбаева авторства Джаналиева. Фото: 24.kg

Кыргызский художник, работающий в стиле string art, Азамат Джаналиев подал заявление в Госкомитет нацбезопасности на Икрамжана Илмиянова, бывшего советника Алмазбека Атамбаева. По словам художника, Илмиянов купил у него портрет экс-президента, но заплатил за него только четверть цены.

В своем заявлении Джаналиев написал, что Илмиянов купил у него портрет Атамбаева в декабре 2017 года за $10 тысяч, но заплатил только $2500. Художник утверждает, что свои деньги он не получил даже через полгода.

Помимо этого, по словам Джаналиева, Илмиянов должен ему денег еще за три картины.

В том же 2017 году, утверждает он, экс-советник Атамбаева продал его картины принцу Хамдану — члену правящей династии арабского Дубая. Художник оценил эти картины по $15 тысяч каждую, но Илмиянов ему так и не заплатил.

Общий ущерб художник оценил в $52 тысячи.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сказал журналисту «Азаттыка», что Джаналиев действительно подал заявление и спецслужба рассмотрит его.

СДПК откажется от портрета

В Социал-демократической партии Кыргызстана, которую возглавляет Атамбаев, заявили, что художник продал картину Илмиянову за $2500.

«Есть свидетель, который присутствовал во время беседы Илмиянова с Джаналиевым Мы призываем Джаналиева быть последовательным в своих решениях. Он продал за $2500. Если его сегодня не устраивает та цена, пусть возвращает деньги и забирает картину», — заявила Кундуз Жолдубаева, которая официально представляет СДПК.

Она утверждает, что изначально Джаналиев подарил Илмиянову портрет Атамбаева, но позднее «назойливо и крайне навязчиво» попросил купить его. По ее словам, между Джаналиевым и Илмияновым не было ни письменных, ни устных соглашений об условиях покупки портрета и тогда художник был доволен суммой в $2500.

Жолдубаева пригрозила художнику уголовной ответственностью за «заведомо ложное сообщение». По ее словам, Илмиянов не продавал и не передавал картины принцу Хамдану, а лишь сообщил о них работникам консульства Кыргызстана в Саудовской Аравии.

Азамат Джаналиев (в центре) дарит президенту Монголии Халтмаагийну Баттулга его портрет в 2017 году

Джаналиев: СДПК лжет

Джаналиев назвал слова Жолдубаевой «ложью» — по его словам, Илмиянов «выпросил» у него портрет Атамбаева, а позднее бесплатно отдал другие портреты принцу Хамдану.

«Илмиянов не имел права бесплатно отдавать мои портреты принцу Хамдану. Где справедливость? Я не прошу деньги, которые свалились с неба, а требую деньги, которые с трудом заработал», — написал художник.

Кто такой Азамат Джаналиев?

Азамат Джаналиев — кыргызский художник, работающий в стиле string art. Это способ создания картин с помощью нитей, которые натягиваются на вбитые в доску гвозди. Среди работ Джаналиева портреты президентов России, Казахстана, Монголии и Турции.

Портрет молодого президента России Владимира Путина авторства Азамата Джаналиева

Джаналиев также известен тем, что в апреле 2018 года, когда сильный ветер сорвал флаг Кыргызстана с флагштока на площади Ала-Тоо, он всю ночь простоял там под дождем со своим небольшим флагом Кыргызстана.

За это многие пользователи соцсетей стали называть Джаналиева героем и просили власти вручить ему орден «Манас». Депутат Жыргалбек Турускулов после этого подарил художнику книгу и сувенир, а от Бишкекского горкенеша Джаналиев получил благодарственное письмо.