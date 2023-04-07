Бывший президент Алмазбек Атамбаев обратился к президенту Садыру Жапарову по случаю 13-й годовщины апрельской революции. Он написал, что та революция стала началом больших преобразований в стране и попросил президента сохранять демократию путём взаимодействия власти со СМИ и гражданским обществом.

Атамбаев написал, что во время апрельской революции «простые люди выстояли и показали миру, что не позволят править собой путем убийств политиков и журналистов, насаждения страха в обществе, не станут терпеть грабителей во власти». По его словам, именно в то время начались «преобразования в стране» такие, как повышение уровня жизни народа, оздоровление национальной экономики, строительство новых дорог и школ.

«Я видел, как некоторые люди из окружения президента хотели бы реабилитации режима Бакиевых, возврата к прошлому. И рад, что Садыр Жапаров не поддержал их тогда. Надеюсь, он сам разберется во всем. В Кыргызстане и так много нерешенных проблем. Есть разные взгляды и подходы к их решению. Есть ошибки и перегибы. Но сейчас делается и немало хорошего. Это бесспорно. Считаю правильным дать президенту возможность спокойно доработать свой срок», — написал бывший президент.

И всё же, Атамбаев пишет, что хотел бы дать совет нынешнему главе государства: «не доверять тем, кто докладывают о разных надуманных заговорах и фабрикуют уголовные дела на пустом месте, особенно против СМИ, журналистов, блогеров и что не менее вредно — против отечественного бизнеса».

«Надо помнить, что оппозиция — это обязательный элемент развития в любой демократической стране. Не стоит повторять мои ошибки. Это только бросает тень на президента и страну в целом», — написал Атамбаев.

Бывший президент уверен, что успешное государственное управление в Кыргызстане «возможно только в условиях добровольного единства народа, путь к которому лежит через демократию, тесное взаимодействие власти и гражданского общества, политических партий и независимых СМИ».

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