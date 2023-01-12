Активистке Перизат Сурановой, задержанной по Кемпир-Абадскому делу, требуется незамедлительная операция. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Касиет Мамырбай — дочь задержанной правозащитницы Риты Карасартовой.

Она рассказала, что 28 декабря активистку вывезли из СИЗО-1 на обследование в поликлинику.

«По результатам обследования выявили “миому матки”, “субмукозный узел”, “двусторонний гидросальпинкс” в женских органах, которые могут лопнуть любое время и вызвать кровотечение, что опасно для жизни», — сообщила Мамырбай.

По ее словам, врач отметил, что другие органы подлежат лечению, но женские органы вылечить безоперационного вмешательства невозможно.

Мамырбай рассказала, что 10 января Суранову дополнительно обследовала врачиня в Чуйской областной больнице, которая подтвердила ранее поставленный активистке диагноз и отметила, что Суранову надо срочно оперировать.

«Адвокат Сурановой составил запрос в СИЗО-1, чтобы выдали копии медкнижки с результатами обследования и диагнозами. Также он составил адвокатский запрос в Минздрав», – сообщила Касиет.

Мамырбай написала, что, по словам адвоката, ответ от них (СИЗО-1) пришел некорректный – в нем не указали первичного диагноза, поставленного Сурановой. Кроме того, в СИЗО-1 не дали разрешения на госпитализацию активистки в медучреждение.

«Также в период голодовки Сурановой в СИЗО-1 вызывали 103 два раза, но по каким-то непонятным причинам ее не госпитализировали», – отметила Мамырбай.

В СИН ответили «Клоопу», что Суранову отпустят на госпитализацию только по решению суда и под конвоем, поскольку она подследственная. Там сказали, что также будут согласовывать это с Минздравом.

Активистка Перизат Суранова жаловалась на состояние здоровья еще 20 декабря, когда ее навещала независимая врачиня Бермет Барыктабасова.

Барыктабасова сообщала, что активистка не встает с постели, испытывает резкую боль, а до санузла ей помогают дойти три человека. Также, по ее словам, Суранова страдает от бессонницы, резких головных болей и ухудшения зрения. Тогда активистка держала политическую голодовку.

Задержания и заключения под стражу фигурантов Кемпир-Абадского дела

Суранову задержали 23 октября вместе с другими политиками и активистами, которые критиковали власть из-за передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Часть задержанных являются членами комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, который создали за день до арестов.

Всем задержанным вменяют статью «Приготовление к организации массовых беспорядков». Почти всех задержанных суд водворил в СИЗО-1 Бишкека.

Задержанные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду. В знак протеста почти все фигуранты дела держали голодовку больше двух недель с требованием, чтобы их отпустили из СИЗО.

Арест активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.