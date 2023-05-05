Президент Садыр Жапаров заявил, что свобода слова и защита прав человека являются его главным приоритетом. Это заявления глава государства сделал на фоне публикации глобального рейтинга «свободы прессы», в котором Кыргызстан за последний год опустился на 50 позиций.

«Свобода слова и защита прав человека являются нашим главным приоритетом. Должны соблюдаться такие принципы, как не действовать вопреки интересам государства, не распространять ложную информацию, не клеветать на кого-либо, не вредить чьей-либо репутации», — сказал Жапаров на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции в Бишкеке.

По его словам, государство будет последовательно укреплять «общепризнанные демократические принципы» и усилит гарантии прав и свобод человека.

Ранее международная организация «Репортеры без границ» опубликовала глобальный рейтинг «свободы прессы». В нем Кыргызстане занял 122 строчку, опустившись на 50 позиций с прошлого года.

По их данным, кыргызское правительство по-прежнему контролирует все традиционные СМИ и пытается распространить свое влияние на частные СМИ. Там отметили, что политические лидеры используют СМИ для продвижения своих личных интересов, а госучреждения ограничивают доступ журналистов к информации.

«Независимые СМИ регулярно осуждаются, когда они критикуют власти. Иногда они становятся объектом кибератак после публикации статей о коррупции. Журналисты-расследователи являются объектами насилия, как и репортеры на митингах и демонстрациях», – говорилось в докладе.

Свобода слова в Кыргызстане

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за прошедший год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. По мнению HRW, «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.

Ярчайшие примеры тому — выдворение из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, блокировка сайта радио «Азаттык» и процесс его закрытия, а также регулярные допросы журналистов и блогеров.

Однако власти утверждают, что никакого давления нет, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

При этом власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и неправительственных организаций.