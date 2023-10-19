17 октября в Жогорку Кенеше прошли парламентские слушания по так называемому законопроекту об «иноагентах». В нем приняли участие депутаты парламента, представители НКО и международных организаций, а также гражданские активисты.



Рассказываем, о чем говорили на слушаниях по законопроекту, который вызывает опасения у активистов, НКО и международных организаций.

«Одинокая лебедь»

Представлять законопроект на слушаниях и отвечать на вопросы пришла лишь одна из 20 инициаторов — депутатка Надира Нарматова. Она является главной инициаторкой проекта закона и единственным по сути «мотором», который продвигает его. Остальные инициаторы лишь говорят, что согласны только с концепцией и хотят внести изменения в документ.

«В этом большом вопросе вы сейчас сидите как одинокая лебедь. Все набросились на вас», — заметил гражданский активист Залкарбек Кудайбердиев, обращаясь к Нарматовой.

Изначально в числе инициаторов законопроекта было около 30 депутатов, но на фоне критики со стороны гражданского общества и международных организаций ряд парламентариев отозвали свои подписи.

«В законопроект внесли изменения, которые поменяли его изначальную суть. Поэтому я выхожу из числа его инициаторов. […] Мы не должны навредить нашей национальной безопасности и независимости государства законопроектом об иностранных агентах. В то же время мы не должны мешать получать стране помощь со стороны, в том числе нельзя препятствовать поступлению грантов для спорта, здравоохранения и мечетей», — объяснял свое решение депутат Шайлообек Атазов, который не раз критиковал НКО и заявлял, что такие организации якобы подрывают национальные ценности, государственную идеологию и религию.

Изменения в Уголовный кодекс не нужны



На слушаниях свою позицию по законопроекту об «иноагентах» обозначили Кабинет министров и госведомства.

Полпред президента и Кабмина Алмасбек Абытов отметил, что в целом Кабмин поддерживает концепцию законопроекта, но выступает за внесение в него поправок с учетом всех замечаний и предложений.



Верховный суд и Генпрокуратура в свою очередь выступили против внесения поправок в Уголовный кодекс. Речь идет о статье 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Законопроектом предлагается ввести эту статью в УК КР. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. За активное участие в деятельности такой организации или ее «пропаганду» предлагается наказывать лишением свободы на 10 лет – примерно как за убийство и госизмену.

«Мы пришли к выводу, что в предлагаемой статье не сохранен принцип юридической определенности. Это может привести к различной правовой интерпретации и злоупотреблению, что в свою очередь приведет к нарушению норм законодательства и Конституции», — сказала завотделом по работе с законодательством Верховного суда Маргарита Сапиянова.

По словам замгенпрокурора Умуткан Конкубаевой, в статье 245 действующего кодекса уже предусмотрено наказание за нарушение законодательства коммерческими и другими организациями. Поэтому, по мнению Генпрокуратуры, нет необходимости вносить новые нормы.



Представитель Минюста в свою очередь сказал, что его ведомству, в случае принятия законопроекта, придется увеличить свой штат вопреки политике оптимизации госструктур. Проектом закона предлагается наделить Минюст функциями контроля за деятельностью НКО.

«Регистрацией организаций по всей стране занимается 35 человек. За год регистрируется от 14 тысяч до 18 тысяч юридических лиц. Другими словами, наши сотрудники едва успевают по срокам регистрации. […] Если учитывать все 25 тысяч общественных организаций и фондов, ассоциаций, то на каждого сотрудника придется 714 юрлиц. [То есть] возникает вопрос, как один сотрудник будет успевать контролировать 714 юрлиц», — сказал замминистра юстиции Орозбек Сыдыков.

Критика законопроекта

На слушаниях в парламенте постоянный координатор системы ООН в КР Антье Граве заявила, что если законопроект примут в нынешнем виде, это создаст угрозу для прав человека и целей устойчивого развития, указанных в национальной стратегии развития Кыргызстана. Она отметила, что НКО играют большую роль в развитии сельской местности, отдаленных регионов и уязвимых слоев населения.

Она считает, что в случае принятия законопроекта, он может подорвать надежды общества на лучшую жизнь.

«Нет сомнений в том, что это негативным образом повлияет на уязвимые слои населения», — подчеркнула Граве.

Руководитель департамента демократизации БДИПЧ ОБСЕ Константин Вардзелашвили отметил, что по логике таких законов иностранное финансирование рассматривается, как нечто подозрительное. Однако, как правило, в качестве обоснования не указываются реальные угрозы национальным интересам.

«Нет примеров, когда НКО совершают незаконные действия на основании такого финансирования. […] Абстрактное предположение о том, что средства, поступающие из-за границы, представляют социальную угрозу, несовместимы с международными стандартами в области прав человека», — сказал он.



Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков заявил, что принятие законопроекта может привести к негативным последствиям в экономике республики.

«Кыргызстан может потерять позиции в международных рейтингах. Наше главное достижение – свобода слова, демократия, об этом мы говорим на всех международных площадках, мы говорим об этом инвесторам. И как бы мы себя ни хвалили, эти международные рейтинги, как объективная оценка, будут показывать реальность. Инвесторы придают значение этим международным показателям», — сказал он.



Также Сыдыков обратил внимание на то, что некоторые СМИ работают как НКО, и принятие законопроекта отразится и на свободе слова.

Представитель общественного фонда «Ньй Эйдж», который занимается защитой прав людей с инвалидностью, Аскар Турдукулов заявил, что законопроект — это «волк в овечьей шкуре», цель которого – «закрыть всем рты».

«Я сам являюсь пользователем [инвалидной] коляски. [В здании парламента] меня четыре-пять раз люди поднимали [из-за отсутствия пандусов]. Я могу выражать свое недовольство к государству и говорить критику — это уже является политическим актом [по логике законопроекта]», — отметил он.

Турдукулов напомнил, что большинство организаций, помогающих людям с инвалидностью, получают деньги от доноров.

Представительница «Альянса женских законодательных инициатив» и «Агенства социальных технологий» Зульфия Качырбаева сказала, что вопреки заверениям инициаторов, законопроект об «иноагентах» отразится на всех НКО, так как все подобные организации работают с госорганами и влияют на то, чтобы те лучше выполняли свою работу – то есть, вносят изменения в государственную политику.

Она отметила, что деятельность НКО нельзя считать вредной, так как критика и предложения со стороны таких организаций способствует прогрессу обществу Кыргызстана и улучшает деятельность госорганов.



«Если нам всем закроют рты, то как госведомства узнают, как им лучше работать? […] Принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к тому, что квалифицированные кадры уйдут из сектора НКО, а само государство не справится с существующими на сегодня вызовами», — сказала она.

Ради «интересов и безопасности» государства

Сама Нарматова продолжает настаивать на том, что законопроект не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, 99,9% НКО законопроект якобы вообще не коснется.



Она заявляет, что нынешний закон об НКО «не справляется», и нужно усилить надзор за неправительственными организациями – якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

«Закон разработан в отношении тех, кто ради своих личных интересов пытается сформировать внутри государства различные взгляды, кто пытается уничтожить национальные ценности, пытается навязать противоположные взгляды на политику государства, кто сознательно навязывает западную идеологию, совершенно несовместимую с нашими обычаями. Это закон для тех, кто получил миллионы, миллиарды долларов и скрыто проделывает дела» — заявила она.

Поддержал свою бывшую коллегу и экс-депутат Турсунбай Бакир уулу. Именно он во время работы пятого созыва Жогорку Кенеша вместе с Нарматовой инициировал первый законопроект об иноагентах, который парламент в итоге отклонил.

В своем выступлении Бакир уулу обвинил представителей США в «двуличности». Мол, в других странах и в самих США есть такой же закон*.

*Закон FARA (Foreign Agents Registration Act – закон о регистрации иностранных агентов) был принят в США в 1938 году для борьбы с нацистской пропагандой. В 1966 году его изменили – закон превратился в инструмент борьбы с лоббированием иностранных экономических и политических интересов в конгрессе. FARA направлен главным образом не против НКО (даже если у тех есть иностранное финансирование, они просто должны быть зарегистрированы), а против иностранных лоббистов.

По его словам, в Кыргызстане всего 7 млн жителей, и в республику «легко могут проникнуть шпионы» – поэтому государство должно защищать себя.

«НКО, как священная корова, просите не трогать вас. Чего вы боитесь? […] Вы хвастаетесь, что оказали помощь Баткену. Никто вас не хочет сломать, спасибо вам. Но законопроект направлен на тех, кто нарушает законодательство и Конституцию. Среди вас есть такие. А кто тогда организует гей-парады*? Кто организовывает акции, где келин не хочет наливать чай? Государство что ли?» — возмутился он.

*В Кыргызстане еще не проходил ни один гей-парад. Таковыми пользователи фейковых аккаунтов в соцсетях и некоторые политики зачастую называют марши в защиту прав женщин, которые проходят ежегодно 8 марта.

Сотрудник НТРК Тоштук Алмазбек уулу заявил, что законопроект об «иноагентах» якобы «укрепит независимость республики».



«В мире сейчас конкуренция и мы не живем в вакууме. Есть понятие цветных революций. […] Революция 2005 года была осуществлена по методикам Шарпа в интересах других государств», — сказал он.

Законопроект не готов

Депутатка из фракции «Бутун Кыргызстан» Гуля Кожокулова в свою очередь отметила, что инициаторы законопроекта не провели необходимые экспертизы.



«Вы сами сделали заключение, что данный законопроект соответствует действующему законодательству, но я считаю, что нам нужно очень серьезно подойти в части именно экспертиз. [Нужно учесть] мнение госведомств, которые дали четко понять, что законопроект по многим параметрам не соответствует законодательству», — сказала она.



Нарматова в ответ обвинила коллегу в «самопиаре».

Депутатка Динара Ашимова из фракции «Ыйман Нуру» в свою очередь попросила Нарматову четко прописать в законопроекте, что означает термин «политический акт». Она предупредила, что из-за этого могут возникнуть споры.

Также она попросила не включать в законопроект организации, которые занимаются «защитой климата» и работают социальной сфере. Она отметила, что у государства «нет ни одного тыйына» на то, чтобы финансировать защиту окружающей среды.

Нарматова попросила коллегу внести соответствующее предложение в ее законопроект. Она отметила, что ее документ – это только проект закона, и в него еще будут вносить необходимые изменения.