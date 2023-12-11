В ГКНБ 11 декабря сообщили об увольнении или отстранении 180 государственных служащих различного ранга, которые «были тайно связаны» с убитым кримавторитетом Камчы Кольбаевым и «мафией» экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.



Всего, по данным спецслужбы, «разоблачены более 226 госслужащих».

«Следует отметить, что только в таможенной службе были выявлены 85 сотрудников, из которых около 76 сотрудников были уволены, в МВД выявлены 26 сотрудников, из них отстранены от служебных обязанностей 14, 6 депутатов местного кенеша сдали свои мандаты, из РГА и МСУ были уволены 65 человек, а также в других министерствах и ведомствах выявлены и уволены ряд сотрудников. В настоящее время в отношении остальных выявленных государственных служащих продолжается дополнительная соответствующая работа», — рассказали в Госкомитете.

В ГКНБ добавили, что «подобная работа по очищению госорганов от недобропорядочных, недобросовестных, имеющих корыстные цели работников будет и дальше вестись во всех сферах жизнедеятельности государства».

Ранее об увольнении 58 сотрудников таможенной службы сообщал глава этого ведомства Самат Исабеков. По его словам, расследования по этому делу ведут с 2022 года. Он заявлял, что на Таможне «ликвидирована коррупционная схема» Матраимова, но остались некоторые элементы этих «схем».

В начале ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев объявлял о том, что сейчас идет «чистка госорганов» и заявил, что «отныне в Кыргызстане не будет мафии Кольбаева и мафии Матраимова».

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы Таможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы Таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.

Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.

Читать по теме: Раим Миллион и Коля Киргиз. Как связаны бывший таможенник и криминальный авторитет



Республика Матрастан