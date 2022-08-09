Конкурс по передаче международного аэропорта «Манас» во внешнее управление запланировали на сентябрь. Об этом в интервью изданию «Азаттык» сообщил глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров.

Сабиров рассказал, что сейчас идет подготовка к проведению тендера. По его словам, тендером заинтересовались компании из Германии, Южной Кореи и других зарубежных стран.

«Мы внесли свои предложения в Кабинет министров. Конкурс будет проводиться открыто, в два этапа. Я обсуждал данный вопрос с президентом [Садыром Жапаровым], который поставил задачу провести прозрачный тендер, чтобы выиграла достойная компания», – сообщил Сабиров.

Передача «Манаса» во внешнее управление

Идея передачи аэропорта во внешнее управление зародилась в 2019 году. Её активно продвигал экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В 2020 году руководитель Центра государственно-частного партнерства Данияр Абдылдаев пояснял, что механизм ГЧП лучше всего защищает интересы государства.

«Необходимо улучшать структуру аэропортов, качество сервиса, повышение доходности и прибыльности данного направления, а также улучшать оборудования. До этого со стороны правительства применялись меры по привлечению инвестиций. В 2014 и 2017 годах предпринимались попытки привлечения инвесторов, но они не увенчались успехом», — отмечал Абдылдаев.

Он отмечал, что пока аэропорт будет использоваться по системе ГЧП, государство будет получать прибыль. А Кабмин считал, что используя эту практику, аэропорт «Манас» сможет к 2023 году стать одним из главных авиационных хабов Центральной Азии.

В итоге в декабре 2021 года Международную финансовую корпорацию (IFC)* одобрили в качестве консультанта проекта по передаче аэропорта «Манас» во внешнее управление.

*IFC — член группы Всемирного банка. Это крупнейший глобальный институт развития, ориентированный на частный сектор на развивающихся рынках. IFC работает более чем в 100 странах мира, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах.

Проект ГЧП для аэропорта «Манас» был представлен 1 декабря на внеочередном собрании акционеров аэропорта. Его презентовали представители Центра ГЧП и IFC.

По итогам презентации министерство и IFC приняли соглашение о предоставлении финансовых и консультационных услуг между собой.