Первомайский районный суд признал шестерых участников перестрелки в Бишкеке виновными по статье «Хулиганство». Каждого из них оштрафовали на 100 тысяч сомов.

Одного из них также признали виновным по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». В общем он должен заплатить штраф в 150 тысяч сомов.

Что за перестрелка?

Инцидент произошёл вечером 22 декабря 2021 года, когда группа мужчин начала драку на перекрестке бульвара Эркиндик и улицы Боконбаева. Сообщалось, что участники драки были спортсменами, а во время конфликта применялось огнестрельное оружие.

На видео с места происшествия видно, что в драке участвовало 10 человек, у одного из них был автомат, у других — пистолеты.

Позже милиция нашла и арестовала шестерых человек, причастных к инциденту. Это были мужчины в возрасте от 29 до 39 лет.

В феврале этого года в милиции сообщили, что участников перестрелки отпустили под домашний арест. На судебном заседании представители подсудимых внесли ходатайство об изменении меры пресечения в связи с отсутствием иска потерпевших. В итоге судья удовлетворил это прошение.

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